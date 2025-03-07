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餐廳情報｜Alva House聯乘「可口可樂」推自助晚餐　兒童設主題遊戲＋免費獲贈「可口可樂」禮品

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Alva House推出滿載歡樂氣息的「可口可樂」無限饗樂盛宴自助晚餐，既有多款可樂主題的鹹甜美饌，還有精心設計的打卡位。

今年Alva House與致力分享快樂時刻的「可口可樂」合作，推出滿載歡樂氣息的「可口可樂」無限饗樂盛宴自助晚餐，既有多款可樂主題的鹹甜美饌，還有精心設計的打卡位，一眾可樂迷絕對不可錯過！另外，酒店亦推出「可口可樂」無限饗樂住宿套餐，共您來一趟溫馨住宿之旅。

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Alva House「可口可樂」無限饗樂盛宴自助晚餐

人氣自助餐餐廳Alva House供應自助早午餐、自助午餐及自助晚餐；自助晚餐有即開生蠔、冰鎮龍蝦、麵包蟹、刺身等精緻前菜打開饗客味蕾，於270呎的自助餐桌上羅列一系列特色美饌及逾60款環球美食，包括蒜蓉蒸龍蝦、香草燒羊架、焗原條三文魚柳、大蝦串燒、和牛海膽壽司等；逢星期五至日更有師傅即席獻技，現場展示鐵板炒蟹及將日本原條直送、重約6公斤的油甘魚即剖解體，帶來視覺與味覺的雙重享受。

來到重頭戲，餐廳自助晚餐將推出一系列「可口可樂」主題美饌，包括以可樂昇華滋味的炆和牛肋條；結合秘製醬汁與可樂滋味製成的創意可樂豉油雞，還有可樂造型的精緻香蕉朱古力蛋糕及栗子戚風忌廉蛋糕，以及清爽的小青檸可樂雪葩等！另外於兒童玩樂區亦設聲光閃快拍主題遊戲及跳彈床（逢星期六、日及公眾假期開放），樂趣滿分！

推廣期間，凡惠顧「可口可樂」主題自助晚餐之客人均可免費獲贈「可口可樂」精美禮品乙份（先到先得，送完即止）、薄荷香橙可樂特飲或鴨屎香檸檬可樂特飲一杯（款式輪流供應）及香港可口可樂博物館參觀*名額兩位！

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