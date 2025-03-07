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周末好去處｜帝京酒店聯乘小王子下午茶　不一樣的美味奇妙旅程

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

帝京酒店推出「小王子的奇妙旅程下午茶」，鹹甜美點從經典名著《小王子》擷取靈感。（相片由酒店提供）

帝京酒店今年推出由羚邦集團授權代理的小王子「小王子的奇妙旅程下午茶」。從經典名著《小王子》擷取靈感，由即日起以一系列鹹甜美點，攜手遊歷宇宙，打造不一樣的奇妙旅程。
 
甜點中的藍莓芝士白朱古力慕絲蛋糕，以來自B612星球的小王子，在星球上細心呵護他心愛的玫瑰為靈感創作。淺藍色鏡面的「星球」內部是白朱古力慕絲、藍莓醬、藍莓芝士蛋糕及鬆脆餅底，脆與軟、鹹與甜，口感豐富滋味，「星球」上綴以擁抱玫瑰的小王子圖案。

各式鹹甜店賣相靚又美味。（相片由酒店提供）

自家烘焙的經典檸檬口味瑪德蓮蛋糕，外脆內軟且帶淡淡檸檬香，面層特別淋上加有新鮮檸檬皮的黃色朱古力，並附有小王子的朋友—狐狸朱古力糖牌。
 
鹹點則推介蟹肉牛油果蓉配脆米餅。小王子曾遊歷地球，團隊以綠色「草坡」呈現在這款鹹點上。「草坡」以新鮮牛油果加牛油果醬、沙律醬、蟹肉等混合而成，搭配炸至鬆脆的米餅和新鮮蟹肉，味道清新鮮甜又脆口。

帝京酒店推出「小王子的奇妙旅程下午茶」，鹹甜美點從經典名著《小王子》擷取靈感。（相片由酒店提供）


為配合「奇妙旅程」，團隊分別以玫瑰以及星球歷險為靈感，創作出The Rose（玫瑰乳酸梳打）及The Adventure（甜橙苿莉梳打），充滿特色的造型，一定成為打卡之作。
 
供應日期：即日起至9月30日3pm至5pm
價錢：$568兩位用（包兩杯特飲）、$288一位用（包一杯特飲），須另加一服務費
地址：九龍太子道西193 號

 

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