葉璇家事｜葉璇爆爸爸病重遭保姆密謀搶家產　怒斥對方臭女人：天天說我壞話！

▲ 葉璇有一個悲慘童年，如今爸爸病重又遭保姆搶家產，十分不幸！

【葉璇/葉璇家事/搶家產】45歲葉璇曾有「古裝美人」美譽，於1999年奪得國際華裔小姐冠軍後，便加入TVB成為力捧花旦之一，拍下了不少古裝劇。但2005年離巢後轉戰內地，近年更積極帶貨，不過卻多次在直播中表現騎呢，外形大走樣，因而被指女神崩壞，日前她又在直播中大爆家事，指爸爸病重遭保姆搶家產！

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葉璇家事｜直播提家事指爸爸病重遭保姆搶家產

葉璇近年網絡形象一般，常被網民嘲笑放飛自我，但她一於少理，繼續在直播中暢所欲言，她近日就在直播中提及家事，她透露爸爸病重，豈料保姆心懷不軌，想搶走爸爸的家產，她說：「我爸病重然後就被他保姆搶家產，就跟演電視劇一樣。保姆天天就會抵毁我啊，天天就是說我的壞話。」

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葉璇家事｜親戚憂葉父家產遭臭女人搶光

她又指年邁的爸爸因為太固執，故一直病重不肯就醫，幸好她多次把他送進醫院搶救，目前爸爸正在香港養病。她的親戚都勸她要留在爸爸身邊，因擔心保姆會搶走家產，她憶述親戚的說話：「你可不能這時候走，家產全就被那個臭女人搶光了，我說沒關係。」

葉璇這宗「保姆搶家產」家事，就被網民指像極了於2019開播的內地劇集《都挺好》，因為劇中保姆正是愛上年邁伯伯，但其實只是貪圖他的房產與金錢而已。

葉璇家事｜原生家庭不快樂童年被家暴

其實葉璇的原生家庭並不快樂，她出生於浙江杭州，從小家境不俗，但9歲時父母離異，初時她跟隨生母生活，她指媽媽生她的時候才18歲，同住時會遭到媽媽家暴，她曾說過 ：「她生氣起來還會打我，打完了她自己就哭，特別的無助，又抱著我哭。」

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葉璇家事｜13歲開始獨立生活

到了10歲，葉璇便由爺爺嫲嫲陪同赴美留學，13歲時由於爺爺嫲嫲不適應國外生活，他們便回到了內地，此時她向父親提出想獨居。而葉璇父親葉朝陽為美國華裔房地產商人，據聞身家超過10億，而繼母是美國的律師王雪潔，當葉璇13歲時決定獨自生活在一個黑人社區，她曾問爸爸：「我說你不怕，不會不放心嗎？他說他也13歲就出去生活了。」

早年葉璇還透露已2、30沒有見過媽媽：「我父親跟我的祖父母也不太見面，一年可能就見一兩次這種。所以說這種父母家庭，一般人的那種親情概念是沒有的，彷彿不是生活中。」

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