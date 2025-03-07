平機票優惠｜香港航空Maga Sale限時優惠　飛東京/大阪/台北$598起連酒店/交通車劵

▲ 2025年請假攻略

【平機票優惠/香港航空/港航平機票】計劃去旅行的大家留意！香港航空（Hong Kong Airline）推出Maga Sale，預訂來回機票前往東京、大阪、首爾、台北等低至$598，部分連酒店或交通劵！出發日期由5月至7月，即睇優惠詳情！

平機票優惠｜香港航空Maga Sale優惠 $598起連酒店/車劵

香港航空推出限時Maga Sale優惠，由即日起預訂香港來回指定航點票價低至每位$798，包20公斤行李託運額，另輸入優惠碼額外減$200，再包酒店或交通車劵，即最低僅需$598便可以出發！優惠適用範圍包括香港來回東京、大阪、首爾、台北及曼谷。

最新影片推介：

平機票優惠｜熱門航點機票優惠

航點 票價 首爾

（連2張韓國通用旅遊現金券$100） $655起 曼谷

（包含2晚曼谷市內酒店） $598起 台北

（包含2晚台北市內酒店） $598起 東京

（連東京地鐵一日券） $755起 大阪

（關西機場KIX機場快線HARUKA車票【單回程難波返機場】） $758起

香港航空Mega Sale優惠詳情

銷售日期：即日起

旅遊日期：2025年5月8日至7月11日

預訂連結：【KKday網站】

▲ 2025請假攻略自製長假去旅行 勞動佛誕請1放5

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中5月的勞動節及佛誕，請1日可放5日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

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