  • 15°C
香港時間：202538日 (六) 08:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜一田再推周末限時激減　超市滿額即享9折生活百貨低至4折

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

全線一田本週末一連兩日推出期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減。(資料圖片)

全線一田週末（3月8日）一連兩日推出期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減，多項產品滿額折扣優惠同步發放，而YATA GOLD金會員更於3月7日賞多一天購物優惠，不妨週末去大手入貨。

最新影片推介

TOPick一分鐘
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻

一田優惠｜生活百貨低至4折

是次一田週末限時激減，在生活百貨方面，指定品牌正價貨品可享低至4折優惠，當中包括：

  • 甜夢舒適彈簧枕：原價1180元，特價368元，兩個低至698元
  • KUKA最新貓抓布梳化（兩座位/三座位）：原價10,999元、13,999元，特價至3,499元、3999元

*部分優惠商品只在特定分店有售。

此外，單一購買任何生活百貨貨品淨值滿500元或以上，即享95折優惠，指定專櫃及貨品除外；而單一購買任何生活百貨貨品淨值滿2000元或以上，更可享9折。

點擊圖片放大
+8
+7

一田優惠｜超市買零食朱古力滿$50額外9折

另外，超市及每日一田同樣提供滿額折扣優惠，單一購買任何超市貨品淨值滿250元或以上，即享9折優惠，指定專櫃及貨品除外，於每日一田單一購買任何貨品淨值滿200元或以上，亦可享9折優惠。而購買零食、糖果、朱古力或餅乾滿50元，可額外9折。購買任何冰鮮或急凍家禽類產品2件或以上即享額外9折。

今次更特別為YATA GOLD金會員提供專享優惠，YATA GOLD金會員於全線一田享額外一天（3月7日）滿額折扣優惠，多款超市新鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

一田限時折扣優惠

推廣日期：2025年3月7日至3月9日

推廣地點：全線一田及每日一田YATADAY（西沙GO PARK店除外）

更多著數優惠：

麥當勞優惠｜3月14日麥當勞Pie Day回歸　$3.14香芋批+玩遊戲任食30日蘋果批

靚媽精明眼｜崇光啟德店3.8婦女節過百美妝飾品優惠　購物滿$1,000即減$150

靚媽精明眼｜yuu派現金券即日起至4月1日 港鐵沿線7-11消費滿$10送$5

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

麥當勞優惠｜3月14日麥當勞Pie Day回歸　$3.14香芋批+玩遊戲任食30日蘋果批
19:52 2025/03/07
麥當勞優惠｜3月14日麥當勞Pie Day回歸　$3.14香芋批+玩遊戲任食30日蘋果批
靚媽精明眼｜崇光啟德店3.8婦女節過百美妝飾品優惠　購物滿$1,000即減$150
19:03 2025/03/07
靚媽精明眼｜崇光啟德店3.8婦女節過百美妝飾品優惠　購物滿$1,000即減$150
廚具開倉丨美亞廚具盤點清貨開倉　廚具優惠低至2折$12有交易
12:34 2025/03/07
廚具開倉丨美亞廚具盤點清貨開倉　廚具優惠低至2折$12有交易
平機票優惠｜香港航空Maga Sale限時優惠　飛東京/大阪/台北$598起連酒店/交通車劵
13:39 2025/03/07
平機票優惠｜香港航空Maga Sale限時優惠　飛東京/大阪/台北$598起連酒店/交通車劵
HKTVmall優惠｜HKTVmall勁送滴露+維他飲品　買消毒/洗衣產品/檸檬茶送$93.2贈品
08:00 2025/03/06
HKTVmall優惠｜HKTVmall勁送滴露+維他飲品　買消毒/洗衣產品/檸檬茶送$93.2贈品
餐廳情報丨合和商場引進新食店　多國美饌擴灣仔美食版圖
15:27 2025/03/07
餐廳情報丨合和商場引進新食店　多國美饌擴灣仔美食版圖

你可能感興趣

麥當勞優惠｜3月14日麥當勞Pie Day回歸　$3.14香芋批+玩遊戲任食30日蘋果批
19:52 2025/03/07
麥當勞優惠｜3月14日麥當勞Pie Day回歸　$3.14香芋批+玩遊戲任食30日蘋果批
靚媽精明眼｜崇光啟德店3.8婦女節過百美妝飾品優惠　購物滿$1,000即減$150
19:03 2025/03/07
靚媽精明眼｜崇光啟德店3.8婦女節過百美妝飾品優惠　購物滿$1,000即減$150
廚具開倉丨美亞廚具盤點清貨開倉　廚具優惠低至2折$12有交易
12:34 2025/03/07
廚具開倉丨美亞廚具盤點清貨開倉　廚具優惠低至2折$12有交易
著數優惠 一田 超市 糧油雜貨

最高瀏覽

猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
東張西望丨天逸邨2男1女「活春宮」年僅16至18歲　警檢獲太空油被爆染毒2年：晚晚都食
東張西望丨天逸邨2男1女「活春宮」年僅16至18歲　警檢獲太空油被爆染毒2年：晚晚都食
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年