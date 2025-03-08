靚媽精明眼｜一田再推周末限時激減　超市滿額即享9折生活百貨低至4折

▲ 全線一田本週末一連兩日推出期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減。(資料圖片)

全線一田週末（3月8日）一連兩日推出期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減，多項產品滿額折扣優惠同步發放，而YATA GOLD金會員更於3月7日賞多一天購物優惠，不妨週末去大手入貨。

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一田優惠｜生活百貨低至4折

是次一田週末限時激減，在生活百貨方面，指定品牌正價貨品可享低至4折優惠，當中包括：

甜夢舒適彈簧枕：原價1180元，特價368元，兩個低至698元

KUKA最新貓抓布梳化（兩座位/三座位）：原價10,999元、13,999元，特價至3,499元、3999元

*部分優惠商品只在特定分店有售。

此外，單一購買任何生活百貨貨品淨值滿500元或以上，即享95折優惠，指定專櫃及貨品除外；而單一購買任何生活百貨貨品淨值滿2000元或以上，更可享9折。

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一田優惠｜超市買零食朱古力滿$50額外9折

另外，超市及每日一田同樣提供滿額折扣優惠，單一購買任何超市貨品淨值滿250元或以上，即享9折優惠，指定專櫃及貨品除外，於每日一田單一購買任何貨品淨值滿200元或以上，亦可享9折優惠。而購買零食、糖果、朱古力或餅乾滿50元，可額外9折。購買任何冰鮮或急凍家禽類產品2件或以上即享額外9折。

今次更特別為YATA GOLD金會員提供專享優惠，YATA GOLD金會員於全線一田享額外一天（3月7日）滿額折扣優惠，多款超市新鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

一田限時折扣優惠

推廣日期：2025年3月7日至3月9日

推廣地點：全線一田及每日一田YATADAY（西沙GO PARK店除外）

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