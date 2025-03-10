DSE2025｜數學尖子分析數學卷一及二的得分技巧　附4大常見考題的解題策略

▲ 溫數學之前，記得睇吓攻略先！

【DSE數學/DSE答題技巧】距離香港中學文憑試（DSE）開考的日子越來越近，想在數學科穩取理想成績的考生們，必須提前規劃復習策略。針對HKDSE數學科的必修部分，Henry有一些有效的攻略，希望幫助考生在考試中出色發揮。

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首先，考生在準備卷一（長題目）時，應重點理解題目要求。每道題目通常包含多個步驟，考生必須仔細閱讀問題，確保清楚每個部分的要求。建議考生在解題時分步驟詳細寫出計算過程，這不僅有助於檢查自己的思路，也能讓考官更容易理解，從而提高得分機會。

DSE數學貼士｜4大常見考題及其解題策略

其次，卷二的選擇題部分則需要考生具備快速反應的能力。在復習時，考生應多做選擇題的練習，熟悉不同題型的考點，特別是那些容易出錯的題目。準備時可以利用計時器，模擬考試環境，訓練自己在限定時間內作答的能力。

在HKDSE數學科的卷一中，考生面對的是長題目，這些題目通常涉及多個步驟的計算和應用。以下是一些較常考的題型及其解題策略：

1. 一元二次方程

題型特點：考生需要解決與一元二次方程有關的問題，可能是求根、判別式問題或實際應用情境。

解題策略：確認方程的標準形式，並利用求根公式或因式分解。檢查根的性質，確保解答符合題目要求。

2. 幾何證明題

題型特點：這類題目通常要求考生證明某個幾何性質，比如三角形的相似性或平行線的性質。

解題策略：理清題目所給的條件和要證明的結論，並標示已知和未知的部分。應用幾何定理（如全等三角形、相似三角形的性質）進行證明，並清晰標示每一步推理。

3. 應用題

題型特點：這類題目涉及實際情境，要求考生將問題轉化為數學模型，如經濟問題、幾何應用或物理問題。

解題策略：理解問題的背景，確定所需的數據和公式。建立方程，然後解決實際問題，並檢查答案是否符合情境。

4. 數據分析與統計

題型特點：考生可能需要處理數據集，計算平均數、中位數、標準差等。

解題策略：準確計算每一項數據，注意數據的排序和統計特性。理解每個統計量的意義，並能解釋它們在實際情況中的應用。

DSE數學貼士｜考生攜帶兩部計數機

此外，器材的準備也不容忽視。建議考生攜帶兩部計數機，並在每部計數機中儲存四條重要公式，如解一元二次方程和三角學公式等。這不僅能提高解題速度，還能在遇到問題時迅速找到所需的公式。

考生還應注意時間管理，特別是在模擬考中，合理分配每個部分的時間，確保有足夠的時間檢查答案。卷一的長題目可能佔用較多時間，因此在開始作答前，先快速瀏覽所有題目，確定解題的優先順序。

DSE數學貼士｜確保考試前夕有充足睡眠

保持良好的心態和健康的生活方式也非常重要。在考試前夕，確保充足的睡眠，以最佳狀態迎接挑戰。HKDSE數學科的成功需要有效的復習策略和良好的應試技巧。希望考生們能夠把握時間，充分準備，輕鬆應對考試，取得理想的成績！

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