女性自強｜渣打夥LIFTWOMEN推企劃精選女創業家 總冠軍獎金50萬元+專業培訓【內附報名連結】
發布時間： 50 分鐘前
最後更新： 46 分鐘前
渣打香港最近與 LIFTWOMEN 推出「SC WIN 現創未來企劃」，作為渣打「SC女性企業家計劃」旗下的新項目，此次企劃將為香港女性創業者提供獨特的機會，幫助她們業務發展及提升能力。
該計劃乃透過「SC WIN」的全球網絡和資源及LIFTWOMEN®️支持女性企業家的豐富經驗與專業知識，向成功獲選的10位創業者提供為期8星期的「LiftHER全球企業精英培訓計劃」，當中5位勝出者將合共獲得100萬港元的獎金及專業培訓，支持其業務發展。
活動啟動典禮邀請了多位來自初創界及商界的女性企業家到場，共同見證項目推出。渣打將進一步對中小企的支援，協助中小企提升財務實力，培養營商技能以拓展業務。
渣打將會投放更多資源，並期望至2028年向全球中小企業的女性企業家提供10億美元的貸款，協助她們在發展業務路上邁向新高峰，為香港以至全球的社會及經濟發展作出貢獻。
「SC WIN 現創未來企劃」 現己接受報名，報名截止日期至 4 月 24日，詳見下表。
「SC WIN 現創未來企劃」內容簡介：
|對象
|女性創業家及企業家（包括初創及有意拓展業務的中小企業）
|參與資格
|•女性持股比例 ≥ 51% 或 女性創始人持股比例 ≥ 50%
•於香港註冊並持有有效商業登記證（BR）
•企業成立時間 ≥ 1 年
|報名日期
|即日起至4月24日，為期7星期
|評審準則
|大會將篩選20間由女性領導的企業或女性企業家，並通過線上面試選出10名入圍者，參與決賽及為期8星期的LiftHER全球企業精英培訓計劃。
|獎金
|總冠軍 – 50萬港元
創新業務大獎 – 10萬港元
最具社會影響/ESG獎 –10萬港元
最國際化大獎 – 10萬港元
人氣大獎 – 10萬港元
|專業支援
|•每位入圍者均可獲得專屬導師指導，為其提供專業建議
•為推廣及宣傳提供意見，協助提升品牌知名度
•入圍者可加入渣打女性創業者社群，拓展商業網絡與合作機會
所有渣打「SC WIN 現創未來企劃」內容受其條款與細則約束，請按此查閱詳情及報名。
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