女性自強｜渣打夥LIFTWOMEN推企劃精選女創業家　總冠軍獎金50萬元+專業培訓【內附報名連結】

▲ 渣打香港最近與 LIFTWOMEN 推出「SC WIN 現創未來企劃」支授女性創業者。（左起）渣打香港中小企業銀行主管董美怡女士、渣打銀 行中小企業銀行部全球總裁謝雯女士、渣打銀行香港兼大 中華及北亞區行政總裁禤惠儀女士，及 LIFTWOMEN® 創 辦人兼行政總裁曾佳女士。

渣打香港最近與 LIFTWOMEN 推出「SC WIN 現創未來企劃」，作為渣打「SC女性企業家計劃」旗下的新項目，此次企劃將為香港女性創業者提供獨特的機會，幫助她們業務發展及提升能力。

該計劃乃透過「SC WIN」的全球網絡和資源及LIFTWOMEN®️支持女性企業家的豐富經驗與專業知識，向成功獲選的10位創業者提供為期8星期的「LiftHER全球企業精英培訓計劃」，當中5位勝出者將合共獲得100萬港元的獎金及專業培訓，支持其業務發展。

活動啟動典禮邀請了多位來自初創界及商界的女性企業家到場，共同見證項目推出。渣打將進一步對中小企的支援，協助中小企提升財務實力，培養營商技能以拓展業務。

▲ （左起）渣打銀行中小企業銀行部全球總裁謝雯女士、藍 傲 創 始 人 和 集 團 首 席 執 行 官 鮑 婉 玲 女 士 ， 及 LIFTWOMEN® 創辦人兼行政總裁曾佳女士深入討論女性 企業家在香港及以外地方的發展未來及動態。

渣打將會投放更多資源，並期望至2028年向全球中小企業的女性企業家提供10億美元的貸款，協助她們在發展業務路上邁向新高峰，為香港以至全球的社會及經濟發展作出貢獻。

「SC WIN 現創未來企劃」 現己接受報名，報名截止日期至 4 月 24日，詳見下表。

「SC WIN 現創未來企劃」內容簡介：

對象 女性創業家及企業家（包括初創及有意拓展業務的中小企業） 參與資格 •女性持股比例 ≥ 51% 或 女性創始人持股比例 ≥ 50%

•於香港註冊並持有有效商業登記證（BR）

•企業成立時間 ≥ 1 年 報名日期 即日起至4月24日，為期7星期 評審準則 大會將篩選20間由女性領導的企業或女性企業家，並通過線上面試選出10名入圍者​​，參與決賽及為期8星期的LiftHER全球企業精英培訓計劃。 獎金 總冠軍 – 50萬港元

創新業務大獎 – 10萬港元

最具社會影響/ESG獎 –10萬港元

最國際化大獎 – 10萬港元

人氣大獎 – 10萬港元 專業支援 •每位入圍者均可獲得專屬導師指導，為其提供專業建議

•為推廣及宣傳提供意見，協助提升品牌知名度

•入圍者可加入渣打女性創業者社群，拓展商業網絡與合作機會

所有渣打「SC WIN 現創未來企劃」內容受其條款與細則約束，請按此查閱詳情及報名。

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