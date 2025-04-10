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牙齒健康丨每日刷牙都蛀牙？　牙醫揭飯後「1動作」保口腔健康

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【蛀牙／口腔健康／刷牙】蛀牙是最常見的口腔健康問題。牙醫黃斌洋指出，蛀牙的形成主要受4大因素影響：牙齒、食物、細菌和時間。他提到，時間是影響蛀牙的重要因素，而在用餐後先用清水漱口或喝綠茶，約15分鐘後再刷牙，這樣可以有效降低蛀牙的風險。

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牙醫黃斌洋在其YouTube頻道發影片分享，指出蛀牙的成因主要受4大因素影響，分別是牙齒、食物、細菌和時間。他表示，首先必須有牙齒才能發生蛀牙，而在食物方面，需特別注意酸性、高糖和蛋白質，尤其是後兩者，因為細菌會利用這些物質代謝產生酸性物質，對口腔健康造成不利影響。

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黃斌洋建議，為了減少口腔內細菌的濃度和總量，多喝水是一個很好的預防蛀牙的方法。此外，牙縫和咬合面容易積聚污垢，因此正確使用牙刷和牙線是非常重要的，有助於保持口腔健康。

最後，他提到值得注意的是，許多人習慣飲手搖飲品不離手。黃斌洋強調，時間對於口腔健康是個很不好的重要因素，因此必須避免過長時間進食，並建議飯後先用清水漱口或喝綠茶，15分鐘後再刷牙，這樣能顯著降低蛀牙的風險。

蛀牙｜4大蛀牙緊急止痛法

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牙齒健康丨4類護牙食物

台灣「沐光美學牙醫診所」早曾於其Facebook專頁分享4類對口腔健康有益的食物，包括奶酪類食物和深海魚類等，所含的營養素均有益牙齒健康，讓大家「吃」出強健的牙齒：

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  • 奶酪類食物：奶酪、乳製品的鈣質，對於骨骼發育和健康都很有幫助，定量食用可以強化骨質密度，照顧牙齒和齒槽骨。此外，奶酪類食品內含有的「酪蛋白」，可以強化牙齒的健康，保護珐瑯質。
  • 深色蔬菜：蔬果類原型食物富含水和「膳食纖維」，不但對身體有益，也因食用時需要更多咀嚼，因而刺激唾液分泌。三餐吃足夠深色蔬菜，也能夠進一步抑制口腔細菌產生。
  • 深海魚類：進食適量深海魚可為身體提供豐富的Ω-3脂肪酸，避免身體出現發炎反應，也可以稍微預防「牙周發炎」的狀況。此外，深海魚含充足的維他命D，根據美國醫學研究證明，牙齦細胞可以在維他命D的幫助下進一步抑菌。
  • 綠茶：綠茶內含「抗氧化劑」可助抑菌，而茶葉中的氟化物則可鞏固珐瑯質，適量飲茶可稍微預防蛀牙。不過，建議愛喝茶的朋友應選擇無糖茶，才不會讓糖分再度酸蝕牙齒。

資料來源：牙醫黃斌洋

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