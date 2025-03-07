夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】

【江若琳／BB包／懷孕／備孕／辛酸史】江若琳（Elanne）近年榮升媽媽，與「BB包」和老公蕭唯展非常溫馨，不時在Instagram曬一家三口家庭照，生活美滿幸福。近日她公開當年一索得男的背後經歷重重挫折，甚至與老公一度放棄生B的念頭。

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現年37歲江若琳（Elanne）在2023年6月一索得男，誕下「BB包」Owen，Elanne與老公蕭唯展（Oscar）不時大曬一家三口溫馨合照，羨煞旁人。Elanne昨日（6日）在小紅書拍片大談懷孕辛酸史，原來當年成為新手媽媽一索得男的背後，歷盡備孕失敗的挫折。

懷孕過程裡面歷時咗5年，經過咗60次嘅失望。

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夫婦備孕｜5年嘗試懷孕60次 全部失敗告終

Elanne憶述當年與老公蕭唯展嘗試過很多方法懷孕，包括看中醫調理、用排卵紙、試過偏方、計算排卵期、量度體溫等，形容「基本上民間所有大家講過嘅方法都試過」，但還是不成功。而最後成功懷孕的契機居然是「放棄」。她形容當時與老公曾一度想過，會否是天注定他們這一輩子都難以懷孕。直到疫情後他們去旅行，當時他們仍抱著一個「放棄」的念頭，覺得二人世界的生活或許會更加舒服、自由，能夠隨心所欲，環遊世界。

其實兩公婆都可以開開心心咁生活啊，都唔一定要有下一代呀。

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夫婦備孕｜成功靠1招一索得男

沒想到當他們放下生育計劃後，就好像如釋重負，為生育的費煞思量的壓力頓時一掃而空，「BB包」就誕生了！Elanne坦言懷孕絕對不容易，她笑言榮升媽媽過程中最大的秘訣，就是「放鬆」和「放棄」。

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夫婦備孕｜產前檢查了解夫婦之間健康狀況

婦產科專科醫生謝倩盈則建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

夫婦備孕｜備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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夫婦備孕｜男士6大保健貼士

註冊中醫師孫頴儀向接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

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