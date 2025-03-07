中年好聲音2︱孫耀威胞妹曾派帽與鄭梓浩婚外情　獲丈夫原諒全家瑞士滑雪

▲ 孫耀威胞妹曾派帽偷食，獲丈夫原諒全家往瑞士滑雪。

【孫美賢 / 鄭梓浩 / 孫耀威 / 傅明憲 / 中年好聲音2 / 出軌】曾參加《中年好聲音2》的孫耀威胞妹孫美賢（Miranda），在去年9月被揭背夫出軌，「包養」也有參加《中聲好聲音2》的選手鄭梓浩。

事件爆出後，孫美賢最終發聲明表示已向丈夫坦誠自己曾出軌，稱：「因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智的行為。感激我丈夫的理解與包容。我也不斷學習，修補我們的關係，也很感恩我們的婚姻關係也重回正軌。 」

她並形容自己「我承認自己在感情上曾經過於天真，但在這場噩夢結束後，我已深刻反思，並感恩這段經歷終於過去」，表明決定斬纜結束此段婚外情。

中年好聲音2丨孫美賢向丈夫坦誠首度回應不倫戀 暗示錯愛鄭梓浩：感情上過於天真

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中年好聲音2︱孫美賢一家瑞士滑雪

事件過了約半年，孫美賢好友傅明憲（Gigi）日前在個人社交騷在瑞士滑雪的相片，從相中見孫美賢也在場，而且她的丈夫及兩個兒子亦同行，一家激罕同框。

相中，孫美賢的兩兒和老公坐前排，當中一個兒子更搭在爸爸膊頭錫父親，至於孫美賢和傅明憲站後排，笑容燦爛。相信孫美賢已獲丈夫原諒，不過她的個人社交平台未有高調放一家四口照片，只分享和兒子的合照。

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