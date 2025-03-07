餐廳情報｜合和商場引進新食店　多國美饌擴灣仔美食版圖

▲ 灣仔新店午市套餐推出日山燒A5和牛丼、A5和牛拉麵拼時雨煮和牛丼等新選擇。(傅承嘉攝)

灣仔合和商場近月開幕後有多間特色食肆先後進駐，包括來自東京的米芝蓮壽喜燒百年老店日山、走日式昭和風的星光喫茶洋食、多元烘焙概念店BAKERY BY THE GRAND及台式茶飲店倆仨杯等，進一步擴展灣仔區的美食版圖。

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灣仔合和商場餐廳｜1.百年壽喜燒名店：日山

日山灣仔店以香港本店的旗艦概念設計，店內重現東京日本橋百年老店的魅力，門口的日山暖簾、標誌性紅色地氈以雙虎刺繡的四曲屏風等設計，皆保留日本的傳統美學。

▲ 餐目提供多款和牛部位供食客選擇。(傅承嘉攝)

餐廳設有8間獨立房及一個半開放房間，均以風景及花卉種類的日文漢字命名，當中VIP房「鶴」內的家具和裝飾均是由日本總店特別挑選的古董珍藏。房間設計亦按照日本總店的原型打造，搭配榻榻米地板，享受和牛體驗的同時，可感受大正年代的東京風味。

為客人席前即燒

餐廳的和牛壽喜燒均由受過日本團隊訓練的職員於客人席前即燒，最適合打卡，午市套餐有日山燒A5和牛丼、A5和牛拉麵拼時雨煮和牛丼等，不嗜牛的食客亦可選灣仔本店限定的雞肉和鰻魚壽喜燒，可算是香港獨家首發。

▲ 日山和牛壽喜燒由職員於客人席前即燒，為客人升級用餐體驗。(傅承嘉攝)

晚餐方面提供標誌性松、竹、梅套餐外，餐廳特別設計全新的派對限定餐牌聚Atsumaru，所有菜式設計都以開心分享為主，增添聚會氛圍，套餐設計以4位起計，餐牌中不乏打卡熱門選項如果汁啫喱彩虹梳打、清酒蒸季節鮮蠔或灣仔本店限定特備的季節御飯鍋等，為食客帶來暖心的用餐享受。

日山

地址︰合和商場4樓416號舖

電話︰ 9545 9537

營業時間︰星期一至五12pm-3pm；6pm-10pm

星期六、日及公眾假期 12am-3:30pm；6pm-10:30pm

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灣仔合和商場餐廳｜2.昭和風和式洋食：星光喫茶洋食

星光喫茶洋食由居港20年的日籍飲食達人Tamaki主理，帶領食客穿越時光，回到懷舊的日本昭和時代，無論是裝潢還是料理，餐廳都展現出和洋折衷風尚。

其室內設計由日本著名設計師權藤旭操刀，以棕色系復古餐桌、深色皮革餐椅以及歐陸式餐具為基調，暖黃燈光的照射下，配以精巧的裝飾細節，洋溢溫馨舒適的氣息。此外，餐廳內的「香草園．The Herb Garden」，綠意盎然的植物與花卉搭配流水裝置，讓食客有如置身歐陸庭園中。

九成食材日本直送

店內九成食材均直接從日本空運到港，由廚師團隊呈現多款和洋經典料理，以歐洲風味為基調，融入昭和時代的飲食元素。特色菜式包括星光沙津、和牛薄燒海草鰹魚湯意粉、肉醬芝士三文治等。

▲ 星光喫茶洋食帶食客穿越時光，回到充滿懷舊氛圍的日本昭和時代。

甜品方面如星光玉子布丁與栗子蒙布朗等懷舊美點，口感細緻，甜而不膩。餐廳的咖啡同樣不能錯過，選用來自世界各地的優質焙煎咖啡豆，調製出多款特色飲品，昭和經典虹吸咖啡尤為特別，每一口都讓人回味無窮。

星光喫茶洋食

地址︰合和商場4樓409-410號舖

電話︰2813 9113

營業時間︰11am-10pm

灣仔合和商場餐廳｜3.米芝蓮酸種麵包：BAKERY BY THE GRAND

麵包烘焙店BAKERY BY THE GRAND每日出爐的麵包均採用培育超過20年的酸種製作，這酸種更與米芝蓮星級餐廳 Joel Robuchon共用，品質可見一斑。餐廳選用非籠養雞蛋、本地養蜂場供應的天然無添加蜂蜜，以及獲認證的無農藥農產品等，為食客帶來健康烘焙美食。

▲ BAKERY BY THE GRAND每日出爐的麵包採用培育超過20年的酸種製作。

選用非籠養雞蛋

店內以城市後花園為設計概念，營造猶如置身大自然懷抱的氛圍，非常舒適。多款必試烘焙美食讓人食指大動，包括東歐傳統煙鹵卷、蜜糖牛角包、中東風開心果牛角包等。飲料同樣精采，當中Palm Koffee Mocktini為一杯無酒精馬天尼，以清爽的椰子水香濃的咖啡調配而成。

BAKERY BY THE GRAND

地址︰合和商場3樓332-333號舖

電話︰2525 0018

營業時間︰8am-9pm

灣仔合和商場餐廳｜4.台飲店細味茶香：倆仨杯

將傳統台灣茶文化與現代創新理念結合的倆仨杯，期望通過一杯茶、一口小吃，鼓勵食客放慢腳步，細味茶香，暫時放低俗務，找回內心的平靜。店家於南投松柏嶺自設茶葉園，盛產烏龍、鐵觀音和青茶等多種茶葉，濃郁醇香的茶底經沖泡後，調配出各種別具風味的飲料。

▲ 倆仨杯打造出別樹一格的台式飲品及小吃。

台灣自設茶葉園

招牌飲品有粒粒白桃烏龍，採用本地白桃果肉與炭焙烏龍茶葉，茶味甘醇，每一口茶都能夾雜淡雅清香果肉。地道小食如鹽酥菇，外皮酥脆，口感層次分明；以台南新派冰糖滷水配方滷製鴨舌、牛筋、牛腱、豬腸、雞心等，滷水香料夾雜冰糖香氣，層次豐富；還有醉封門柳烏冬，以花雕浸泡封門柳，酒香馥郁，配上超彈牙日本烏冬，回味無窮。

倆仨杯

地址︰合和商場4樓4A號舖

電話︰6752 4550

營業時間︰星期一至五11:30am-8:30pm

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