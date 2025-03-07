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美食情報丨帶廣北海道鄉土料理　嘗百年手藝天婦羅

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 10 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蝦夷天婦羅是招牌菜式，做法依循北海道總店的家族手藝及古早配方，屬正宗古早天婦羅風味。(餐廳提供)

北海道鄉土料理專門店「帯広はげ天」，秉承開業近90年、位於北海道十勝帶廣市總店的宗旨，採用時令食材，以代代相傳手法烹飪菜餚。近日更推出全新主餐目，呈獻多款地道日式料理！

松葉蟹丼佈滿蟹肉、蟹膏及蟹籽，嗜蟹人士定能滿足！(餐廳提供)

日本料理種類繁多，然而要品嘗特定地方的地道菜式，不少人會選擇當地的鄉土料理。日本國土縱貫南北，47個都道府縣均有各地的特色鄉土料理，當中以北海道的鄉土料理最多不勝數，因其地大物博、四季分明，孕育出最頂級的魚鮮、肉類及蔬菜，並根據不同風土民情、季節時令食材及傳承下來之烹調手法，帶來滿滿情懷的家鄉菜式。

脆炸天婦羅盛合

蝦夷天婦羅是「帯広はげ天」的招牌菜式，做法依循北海道總店的家族手藝及古早配方，嚴選當地的時令魚鮮及野菜製作；烹調時，先沾上薄薄一層粉漿再油炸，食材原汁原味地封鎖在薄衣內，外脆內香，屬正宗古早天婦羅風味。

北海道盛產白粟米，以天婦羅方式呈上，味道香甜。(餐廳提供)

全新主餐目中加入明太子、大葉鯛魚及北海道產白粟米天婦羅等菜式，經脆炸後的外衣與食材的原始鮮美相輔相成，滋味無窮。北海道盛產白粟米，其象牙白色澤猶如珍珠般，味道香甜，叫人一試難忘；以天婦羅方式呈上，帶來獨特的味覺體驗。想一次過品嘗不同的天婦羅特色風味，可點選特上7款盛合，集齊多款當造魚鮮及時令野菜，豐盛滿足。

北海道忌廉白汁焗海鮮既有濃厚奶油香，又不遮蓋海鮮本身的鮮味！(餐廳提供)

四季分明的氣候造就北海道出產豐富多樣的農作物，店家的師傅匠心獨運，根據不同季節氣候選用時令野菜烹調菜式，務求讓食客透過味蕾感受北海道四季的更迭。全新主餐目就新增炙燒帆立貝刺身沙律、活北寄貝炒雜菌、焗北海道粟米等菜式，選用北海道以至日本各地當下最新鮮的農作物製作，鮮甜無比。

北海道直送魚鮮

北海道地理條件得天獨厚，被日本海、鄂霍次克海及太平洋所包圍，四季有着各式各樣的魚類棲息繁衍其中；漁民在秋季捕捉回游的魚鮮、冬季捕蟹。全新主餐目選用當地最鮮美魚鮮，帶來日本蠔蒸籠、北海道忌廉白汁焗海鮮、松葉蟹丼、海鮮鍋御膳等料理，呈現魚鮮甘潤鮮美或豐腴飽滿的口感，讓食客沉浸於海洋旨味當中。

選用北海道最鮮美魚鮮熬製海鮮鍋御膳料理。(餐廳提供)

店家亦照顧到一眾食肉獸的需要，選用日產豚肉及和牛製作，帶來多款鐵板燒御膳及鍋物定食。豚肉方面，嚴選五日市的頂級稀KAMIKOMI 豚，其油脂豐腴、分布均勻，推出午市限定的味噌豚肉鍋定食。和牛則用上鹿兒島和牛，其肉味濃郁、肉質細嫩，以午市限定和牛壽喜燒定食，刺身3 點及全新主餐目和牛鐵板燒御膳，為食客帶來肉香滿溢的日式料理。

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INFO
帯広はげ天
地址︰九龍柯士甸道西1號圓方2樓2103-05號舖
電話︰2196 8310
營業時間︰11:30am-3:30pm、5:30pm-10:30pm

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