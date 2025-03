DSE2025｜英文寫作「議論文」文體中得分最高　港大補習老師預測五大熱門題目

▲ 港大補習老師預測DSE英文寫作五大熱門題目。

【DSE2025/DSE/英文寫作】每年香港中學文憑試(HKDSE)英文科寫作卷中,「議論文」(argumentative text)題目從不缺席。這一文體不僅要求考生清晰陳述立場,更需以邏輯、證據與修辭技巧說服讀者,被視為考核批判思維與語言駕馭力的終極試金石。翻閱考評局歷年報告,論說文的平均分常年位居各文體之首:以2023年為例,選擇論說題的考生整體表現比其他題型優異,平均分為56.1%,而其餘題型為約40%。以下,Jason將根據歴年趨勢,預測五大熱門題目。

1. 畢業生遠程工作爭議:職場協作 vs. 自主性

題目預測:A survey shows that 70% of Hong Kong university graduates prefer remote work over traditional office jobs. Critics argue this trend undermines workplace collaboration and professionalism.

Write a debate speech on the motion: "Young Hong Kong graduates should prioritize remote work." Provide three reasons to support your stance.

趨勢依據:後疫情時代,遠程工作成為全球職場新常態,但過往DSE考題僅觸及「跨城市就業」(2016年),未深入探討工作文化轉型。此題目反映Z世代(Gen Z)對職場彈性的追求,同時需權衡效率與人際互動的利弊。

2. 強制社區服務年:品德教育 vs. 學業壓力

題目預測:A secondary school plans to implement a "mandatory community service year" before graduation. Supporters claim it builds empathy, while critics argue it reduces study time.

As a student representative, write a letter to the principal stating your position and justifying it with three arguments.

趨勢依據:過往教育議題多聚焦制度調整(如2022四天學週、2012體育課存廢),此題目直擊「全人教育」核心,呼應香港近年對青年社會責任的呼聲,且未與歷屆考題重疊。

3. 課堂VR技術監管:創新教學 vs. 健康隱患

題目預測:Some schools use virtual reality (VR) to teach history and science, but parents worry about its impact on mental health and social skills.

Write an article for a parenting magazine arguing whether schools should strictly regulate VR use. Support your view with three examples.

趨勢依據:VR教育近年迅速普及,研究顯示其能提升學習沉浸感,但同時可能引發模擬器暈眩等問題。此題結合科技、教育與健康,符合香港推動智慧校園的爭議現況。

4. 電競納入學校課程:技能培養 vs. 成癮風險

題目預測:The Education Bureau proposes adding e-sports as an elective subject. Advocates emphasize teamwork and tech skills; critics warn of screen addiction. Write an argumentative essay on whether Hong Kong’s education system should integrate e-sports.

趨勢依據:亞洲電競產業蓬勃發展,香港政府近年積極投資相關基建,但學界對其教育定位仍存分歧。此題目考驗學生平衡創新與風險的能力,且未見於歷屆考題。

5. 校園強制數碼排毒:專注力 vs. 科技依賴

題目預測:A school launches a "Digital Detox Week" banning electronic devices during school hours. Supporters claim it improves concentration; opponents argue it hinders tech-driven learning. Write a letter to the Editor arguing for or against this policy.

趨勢依據:研究指出,過度屏幕時間可能影響兒童認知發展,此題呼應全球對「數碼健康」的關注,並與2016年「手機監控程式」考題形成進階討論,側重主動管理而非被動限制。

