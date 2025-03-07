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產後修身｜產後體重飆近300磅　36歲媽媽為照顧愛女1年半內激減158磅

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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36歲媽媽產後體重飆近300磅，為照顧愛女1年半內激減158磅。

【減肥／產後修身／肥胖】母愛偉大！內地一名女子產後體重高達299磅，甚至無法獨力照顧孩子，肚腩肥肉更曾將女兒撞飛，為了「不讓別人嘲笑女兒有個胖媽媽」，她下定決心展開減肥大計，最終於1年半內成功激減158磅，身形及外貌更出現超驚人變化。

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Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

綜合內媒及《大皖新聞》報道，遼寧錦州36歲女子張霄霄自幼體重超標，中學時期體重已達154磅，大學畢業後增至187磅。2022年懷孕時期，她的體重再飆升至265磅。

產後修身｜肚腩肥肉曾將女兒撞飛 萌生一信念立志減肥

雖然她聽從醫師建議，孕期嚴格控制體重，因此未有再增重，惟其產後體重仍停留在243磅，一年後更增至299磅。張霄霄坦言，自己過去曾多次嘗試各種減肥方法，但都因為未能堅持而失敗，直到女兒出生後、剛學會走路後發生意外插曲，才讓她產生了強大的減肥信念：「孩子朝我跑來擁抱我時，肚子上的肉產生慣性衝擊力，把孩子撞飛了。」這一幕讓她產生極大觸動：

我不希望有人跟我女兒說她有一個胖媽媽。

2023年9月開始，張霄霄由運動及飲食方面著手，展開了減肥大計，運動方面她起初每晚風雨無阻外出走路，4個月內先減走90磅，隨後再購入橢圓機進行加強有氧運動，每日走路運動由3公里逐步增加為10公里；飲食方面，她嚴格戒除主食、停止所有社交聚餐，三餐僅吃自製減脂餐：「一年多沒吃過一頓外食，減脂餐的盡頭就是家常便飯」。

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減肥大作戰｜一年半激減158磅變化驚人 奶奶感嘆：能獨力帶孩子了

去年8月，張霄霄歷經一年半努力，體重目前已成功將體重維持於141磅，足足激減158磅。近期她雖已暫停運動，但仍靠飲食控制保持成果。她的奶奶張春華透露指，全家人極度支持張霄霄減肥，除了協助她準備低脂餐，更陪伴照顧孩子，減輕張霄霄身的壓力。

而當張霄霄減肥成功後，奶奶明顯見到她的外表及身形等都發生巨大變化：

以前她基本上沒法單獨帶孩子，前幾天我們一起去廣州旅遊，幾乎都是她在抱孩子。

張霄霄將自己的減肥經歷分享於社交平台，計劃未來透過網路直播向網友分享自己的減肥經驗，同時亦訂下得正新目標，打算於今年5月前減至132磅。不少網民都大讚其毅力驚人，而張霄霄則強調，表示減肥關鍵在於「管住嘴、邁開腿，堅持到底」，盼可用自身經歷，鼓舞更多有意減肥的人。

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同場加映｜日本票選10大減肥法

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同場加映｜4大血型瘦身指南

台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文分享，指出不同血型有不同的減肥方式，主要分4種血型包括A型、B型、AB型和O型。4種不同血型的人，體質存在差別，因此飲食方式及運動都不建議一式一樣。

各血型建議瘦身指南如下：

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資料來源：大皖新聞抖音@張張來了

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