醫管局招聘｜醫管局二級助理中三學歷月薪達$2.4萬　調製嬰兒配方奶/消毒清潔奶瓶等【附申請方法/連結】

▲ 醫管局二級助理中三學歷月薪達$2.4萬，調製嬰兒配方奶、消毒清潔奶瓶等。

【二級助理 / 招聘 / 醫管局】醫管局招聘二級運作助理！近日，醫管局在招聘站發布職位空缺公告，公開招聘「二級運作助理（營養部）」，中三學歷即可申請，月薪達2.4萬，截止日期為3月11日，即睇入職條件、工作職責及申請方法！

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醫管局招聘｜二級助理薪資

港島東醫院聯網招聘二級運作助理（營養部）：月薪19,764元至24,023元（完成合約後並工作表現良好之員工，最高可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。

醫管局招聘｜工作職責

負責檢查、預備及調製嬰兒配方奶及營養配方的訂單；

檢查並確保嬰兒配方奶及營養配方的品質符合部門食物安全及品質指引；

操作蒸汽滅菌爐工作，包括消毒奶瓶及器皿等；

負責日常部門清潔工作包括清潔奶瓶、器皿、儀器等，以及維持部門環境衛生的工作包括清潔工作枱面、地板、洗手間等；

負責處理倉務工作，包括收貨、奶品分類及定期盤點貨量等；

負責一般文書工作，包括一般電腦操作、統計、資料輸入等；

執行由上司指派的其他職務。

▲ 醫管局招聘二級運作助理，中三學歷即可申請，月薪達2.4萬，截止日期為3月11日。（資料圖片）

醫管局招聘｜入職條件

中五程度及曾接受合資格的技能培訓; 以及持有認可相關牌照/證書 [第III級: 所有電力加熱式鍋爐(包括自動控制的)蒸汽容器或第VI級: 蒸汽容器];

或中三程度及完成認可培訓; 以及持有認可相關牌照 / 證書 [第III級: 所有電力加熱式鍋爐(包括自動控制的)蒸汽容器或第VI級: 蒸汽容器]。

醫管局招聘｜理想條件/資歷

具基本電腦運作知識及文書經驗；

具良好工作態度、勤快及責任感。

醫管局招聘｜申請方式

填妥醫院管理局職位申請表 HA(G)13，註明申請職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期前送交香港柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院綜合大樓C座2樓港島東聯網人力資源部；

透過網上系統登入並填妥及遞交網上申請表。

截止日期為2025年3月11日

更多詳情可查看：二級運作助理（營養部）

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