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升中面試︱港華3.15面試自行收生僅43學位　校長透露面試貼士最重要呢4個字

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港華3.15會進行中一自行收生面試。

香港華仁書院/港華/升中面試2025】大部份津貼中學都會於3月份進行升中面試，其中香港華仁書院（Wah Yan College Hong Kong），簡稱港華，是香港一所著名傳統名校，該校將會在3月15日進行自行收生面試，陳偉倫校長曾在入學簡介會分享面試貼士。

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港華升中面試︱校長分享增入讀機會方法

港華每年都收到超過400位的自行收生申請，競爭激烈，當中港華約有65個學位供非番禺會所華仁小學生就讀，當中43個為自行收生之學位。

香港華仁書院秉承耶穌會的辦學理念，以培育領袖為要務，乃一所逾百年歷史的天主教男校，因此校長陳偉倫博士認為心儀本校之家長，應於自行收生及中央派位選項中皆填報香港華仁，好使學校更易掌握學生資料，成功入讀機會較大。

港華升中面試︱港華推全人發展強調兄弟情

坐落港島區，為資助學校中面積第二大之校舍，但香港華仁書院每級只設四班，因此學生能擁有更多機會發揮所長，有利學生成長。學生面對繁重課業的同時，亦非常享受多采多姿的校園生活。此外，校方亦強調學生要懂得演繹華仁獨特的自由，以發掘不同的學習機會，成就真正的全人發展。

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港華升中面試︱校長分享面試貼士

被問及如何準備面試，陳校長鼓勵學生最重要4個字「真誠應對」，好讓老師能觀察到學生真實性情，判別是否適合耶穌會的辦學模式及理念。陳校長強調華仁不是一所「倒模」學校，挑選新生時不會鎖定某類擁有特定強項的學生， 反而希望學生有不同的故事、喜好，以使同學間有不同的火花，繼而一起成長。

香港華仁書院面試︱陳偉倫博士校長背景強大

香港華仁書院校長陳偉倫博士，是該校繼徐仁壽先生之後，第二位由聖若瑟書院畢業的校友出任校長，也是首位非來自華仁書院教師團隊的校長。他的背景非常多元，曾在直資學校和國際學校任教，甚至在加拿大國際學校任教，該校收生競爭非常激烈，陳偉倫博士接任港華校長後展現出卓越的教育經驗和專業能力。

陳博士於2019年加入香港華仁書院，在他的教育理念中，他特別強調華仁書院的學生並沒有固定的「模式」可循，而是著眼於每位學生的全人發展，致力於培養學生的多方面才能與個性，讓每個人成為獨一無二的自我。陳博士的領導風格和教育哲學為學校注入了新的活力，也體現出他對學生成長和教育多樣性的深刻理解。

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