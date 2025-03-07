  • 14°C
香港時間：202537日 (五) 19:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男神崩壞丨55歲佘詩曼舊愛外貌大變化　網民質疑醫美過度：感覺怪怪的

保健美顏

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【陳浩民／發福／醫美】盛傳曾與佘詩曼有過一段情、現年55歲的前TVB小生陳浩民，近日乘著內地動畫電影《哪吒2》熱潮，把握熱度進駐小紅書。陳浩民過往曾在TVB電視劇《封神榜》中飾演「哪吒」，而他最近就在小紅書上發布影片，結合了多個自己年青時曾扮演的角色。不過短片一出，不少網民卻認為陳浩民的外貌大走樣，質疑他醫美過度。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

55歲的陳浩民早前於小紅書上開設了帳號，先以現代造型打扮，拿著書本高喊：「我命由命不由天！」隨後即回顧他年青時曾於TVB眾多經典劇集角色如《封神榜》、《天龍八部》、《西遊記（貳）》以及內地劇《活佛濟公》等。之後陳浩民便正式於鏡頭前向觀眾打招呼，並指將會與大家多分享自己的生活日常，請大家關注。

點擊圖片放大
+13
+12

短片一出，即令不少網民大感驚訝，直指他外表不但發福嚴重，而且又質疑他醫美過度。事實上，2019年陳浩民便曾公開打肉毒桿菌針過程，承認與老婆蔣麗莎一起做醫美。

點擊圖片放大
+5
+4

陳浩民曾被指為佘詩曼舊愛，據了解，二人於2002年合作電影《情緣汽水機》結緣，其後又合拍乾隆下江南，日久生情下擦出愛火。不過，女方曾於《志雲飯局》指二人因長期分隔二地，因步伐不同步，未有再發長展下去。對於這位舊愛，陳浩民過去受訪時曾表示不介意與對方合作，並說：「 那麼優秀的演員為何我要拒絕合作呢？」 

至於阿佘早年曾在節目指與前度總能做回朋友，對此陳浩民直言互相少聯絡 ，惟強調大家仍是朋友：「為何我們不是朋友？一路以來我們還是朋友。」 

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章:

男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法 60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福 

男神崩壞丨離巢TVB後傳月入60萬 昔日無綫男神近照曝光兩鬢斑白顯老態

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【不老男神】46歲言承旭內地出席活動　 網民驚訝零濾鏡下逆齡生長
17:52 2023/05/31
【不老男神】46歲言承旭內地出席活動　 網民驚訝零濾鏡下逆齡生長
凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
17:48 2024/12/06
凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男 周殷廷10多年1日僅食1餐 自爆只吃2類食物
14:08 2025/02/24
男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男 周殷廷10多年1日僅食1餐 自爆只吃2類食物

你可能感興趣

【不老男神】46歲言承旭內地出席活動　 網民驚訝零濾鏡下逆齡生長
17:52 2023/05/31
【不老男神】46歲言承旭內地出席活動　 網民驚訝零濾鏡下逆齡生長
凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
17:48 2024/12/06
凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男 周殷廷10多年1日僅食1餐 自爆只吃2類食物
14:08 2025/02/24
男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男 周殷廷10多年1日僅食1餐 自爆只吃2類食物
健康問題 醫美 小紅書 陳浩民

最高瀏覽

東張西望丨天逸邨2男1女「活春宮」年僅16至18歲　警檢獲太空油被爆染毒2年：晚晚都食
東張西望丨天逸邨2男1女「活春宮」年僅16至18歲　警檢獲太空油被爆染毒2年：晚晚都食
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
急症室最長等候時間（03月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月07日 時間16:05）