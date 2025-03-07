靚媽精明眼｜崇光啟德店3.8婦女節過百美妝飾品優惠　購物滿$1,000即減$150

崇光為迎接席捲全港的盛匯超級三月，隆重推出「啟德盛事賞」，於3月1日至31日期間，任何顧客凡於崇光啟德店內即日單一購物淨值每滿$1,000，即可享$150 折 扣優惠，不設上限，買得多減得多；而即日單一購物淨值滿$500，亦可享$50 折扣優惠，驚喜優惠源源不絕！隨著一系列廣受歡迎的文化、藝術和體育活動接連展開，狂熱氣氛將一觸即發，讓我 們共同迎接這個精彩的月份！

此外，為慶祝啟德體育園的盛大開幕，崇光啟德店亦呈獻限定禮遇， 無論SOGO Rewards 現有會員或即時登記成為會員，凡出示參加啟德體育園3月份活動之即日門票票尾，均可換領限時體驗電子禮券，可享免費彩妝體驗服務或換領限量禮品或飲品，更同時可獲免費泊車及超筍餐飲優惠，盡享多重禮遇，以無限活力迎接全城盛事，投入熱鬧氣氛。

同時，適逢三月的國際婦女節，崇光特別呈獻「Spring Beauty Fair」及「Unleash Her Power」 多重專為女士而設的優惠，將於3月5日起在銅鑼灣店及啟德店雙雙登場，支持女士們活得精彩漂亮！「Spring Beauty Fair」由3月5日至20日舉行，網羅一系列精選國際知名美妝品牌、香水及珠寶首飾優惠，超過100個品牌，帶來精選驚喜折扣，以心動的價格讓您盡情選購心水貨品，展現個人品味與時尚魅力！而崇光啟德店聯同美妝品牌推出一系列由星級化妝師及日本導師主辦的化妝 及護膚工作坊，不論新手或化妝達人均可親身體驗專業級技巧，輕鬆掌握化妝與護膚新知識！

而同場加映的「Unleash Her Power」則於3月5日至9日期間舉行，涵蓋美妝產品、珠寶首飾、時尚服飾、高級餐具以至家居精品，精心搜羅各式各樣的亮麗精品，讓您打造獨特的生活風格，綻放女性耀眼的光芒。敬請期待及留意有關詳情，崇光銅鑼灣店及啟德店見！

「Spring Beauty Fair」活動期間，SOGO Rewards 會員、中銀崇光 Visa 卡卡戶及 YURI 美妍卡會 員均尊享獨家禮遇，購物滿指定金額即可換購限定版精美禮品、獲贈加倍積分及禮券，最高可享 SOGO Rewards 10X 積分，讓您的購物旅程倍添滿足！這一系列限定版精美禮品由知名時尚插畫 師 Mickco Chan 及 Gerardo Larrea 聯手推出，為 SOGO Rewards 會員帶來無限喜悅！

崇光更首次與渣打信用卡攜手合作，推出「里賞祭」獨家禮遇，顧客由3月1日起至31日於渣打 網頁登記及憑渣打國泰Mastercard®於崇光消費達指定簽賬要求，可享低至 HK$1.5 簽賬賺取 1 里 數，或以其他渣打卡簽賬可享高達額外 5%現金回贈。回贈高達額外5,000里數或HK$500，越簽越賺！須受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！

崇光啟德店「啟德盛事賞」 所有顧客適用 購物每$1,000 即減$150 買得多減得多

崇光啟德店隆重推出「啟德盛事賞」１，於3月1日至31日期間，任何顧客（包括非SOGO Rewards會員）凡於店內即日單一購物每滿$1,000，即可享$150 折扣優惠，不設上限，買得多減得多；而即日單一購物滿$500，亦可享$50折扣優惠，精彩優惠禮遇讓您的購物體驗加倍興奮！ 立即選購最心儀貨品，一同慶祝各項盛事，將喜悅推向高峰！

為迎接啟德體育園即將盛大開幕，崇光啟德店為 SOGO Rewards 會員呈獻期間限定禮遇，投入盛事之都的狂熱氣氛！無論 SOGO Rewards 現有會員或即時登記成為會員，凡出示啟德體育園3月 份活動之即日門票票尾，即可換領限時體驗電子禮券２，可享指定美妝專櫃免費彩妝體驗服務乙次或換領NAMI水樽／免費啤酒。

同時，於The Twins雙子匯指定餐飲商戶憑3月份活動之即日門票票尾，即可以盛事價$3.1享有以下超筍優惠及$25電子餐飲現金券。此外，憑任何消費更即可享額外1小時免費泊車優惠。更多盛事優惠將陸續推出，亦會有更多不同品牌加入優惠行列，與您同享盛匯喜悅，請密切留意稍後相關公佈！

條款及細則:

優惠適用於 1/3-31/3/2025,並於點餐時出示3月份啟德體育園即日活動門票，方可享此優惠。

優惠適用於任何營業時間內的時段。

*以上餐飲優惠只限堂食及收取加一服務費。

*圖片只供參考。所有優惠限領一次，並受條款及細則約束，詳情請向職員查詢。

崇光啟德店「啟德盛事賞」所有顧客適用 購物每$1,000 即減$150 買得多減得多

崇光啟德店隆重推出「啟德盛事賞」１，於3月1日至31日期間，任何顧客（包括非SOGO Rewards會員）凡於店內即日單一購物每滿$1,000，即可享$150 折扣優惠，不設上限，買得多減得多；而即日單一購物滿$500，亦可享$50折扣優惠，精彩優惠禮遇讓您的購物體驗加倍興奮！ 立即選購最心儀貨品，一同慶祝各項盛事，將喜悅推向高峰！

為迎接啟德體育園即將盛大開幕，崇光啟德店為SOGO Rewards會員呈獻期間限定禮遇，投入盛事之都的狂熱氣氛！無論SOGO Rewards現有會員或即時登記成為會員，凡出示啟德體育園3月份活動之即日門票票尾，即可換領限時體驗電子禮券２，可享指定美妝專櫃免費彩妝體驗服務乙次或換領NAMI水樽／免費啤酒。同時，於The Twins雙子匯指定餐飲商戶憑3月份活動之即日門票票尾，即可以盛事價$3.1享有以下超筍優惠及$25電子餐飲現金券。此外，憑任何消費更即可享額外1小時免費泊車優惠。更多盛事優惠將陸續推出，亦會有更多不同品牌加入優惠行列，與您同享盛匯喜悅，請密切留意稍後相關公佈！

啟德體育園活動門票專享:開幕禮滙演(3月1日)

SUQQU 立即體驗 SUQQU 15分鐘初夏眼唇化妝服務！由專業化妝師 為您的膚色及時尚穿搭挑選您的命妝容色彩 ，使用SUQQU皇牌化妝品 晶采盈緻眼彩盤、 晶采立體眼影、晶采絲絨唇膏等，為您披上閃爍的盛裝，迎接新的季節。 完成服務後 ，即可獲贈SUQQU皇牌底妝及水妍亮采護膚2天體驗裝。 JUNGSAEMMOOL 美妝快速補妝服務JUNGSAEMMOOL Beauty將於SOGO啟德提供特別美妝快 速補妝服務，使用氣墊粉底及 遮瑕膏修飾膚色，透過胭脂提 升自然紅潤光澤，慶祝啟德體育園開幕典禮。 額外禮遇：完成服務後可獲贈免費試用裝（數量有限，送完即止） KANEBO

免費專享化妝體驗服務，完成服務後，即可獲贈體驗套裝。 M·A·C 免費專享底妝美學諮詢 – 15分鐘 完成 M·A·C 底妝美學諮詢後,即可獲贈亮肌輕透精華粉底體驗裝1片。 RMK 免費專享化妝體驗服務，完成服務後，即可獲贈體驗套裝。 SOFINA 免費享受底妝服務，完成服務後獲贈Primavista底霜體驗裝和現金禮券1份。 THREE 尊享免費15分鐘重點彩妝體驗1次(價值$300)。完成後,可免費獲贈3合1煥彩保濕防曬底霜體驗裝2件(價值$12)。

此優惠不適用於 CHANEL 美妝專櫃、六福珠寶、Just Ｇold & Just Diamond、千足純金產品及初生嬰兒奶粉。塑膠購 物袋環保徵費或非商品交易不計算在內。以此優惠購買的貨品可以更換，但不設退款。如有任何爭議，崇光（香港）百貨有限公司保留最終決定權。

詳細請參閱優惠券、電子換領券或網頁之條款及細則。

崇光「Spring Beauty Fair」誠意獻上各大品牌美妝、香水及珠寶首飾優惠，讓您以驚喜價格選購心水貨品

崇光深懂女性美麗秘密，妝容、香氣和珠寶是每位女神的必備法寶！不論是上班配搭、下班後聚 會，或是日常約會，崇光「Spring Beauty Fair」精選的貨品都能滿足您不同的風格，讓您輕易成為焦點。銅鑼灣店限定品牌包括 Prada Beauty、Addiction 等；提供專業級護髮的 Kerastase，以 及深受歡迎的珠寶品牌Chow Tai Fook、Just Gold、Just Diamond和Swarovski，助您由內到外展現迷人魅力！而銅鑼灣店及啟德店亦同步呈獻多個國際品牌，包括彩妝大熱品牌SUQQU、Armani Beauty和Bobbi Brown等；熱賣護膚品牌La Mer、Lancome、Clarins、Guerlain和Shiseido等；以及人氣香水品牌Bvlgari、Ferragamo、Issey Miyake及Moschino，一應俱全， 為您提供一站式的美妝、香水及珠寶選擇，以全新精品寵愛自己，寫下美麗新篇章！

銅鑼灣店限定精選貨品優惠詳情:

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SOGO Rewards 會員、中銀崇光Visa卡卡戶及YURI美妍卡會員尊享及獨家禮遇

是次「Spring Beauty Fair」購物盛宴，SOGO Rewards 會員尊享多重特別禮遇！於 3 月 5 日至 20 日活動期間，會員在銅鑼灣店或啟德店指定專櫃購物，即日累積最多2張發票滿$1,200（YURI 美 妍卡會員滿$800），即可換購人氣插畫家 Mickco Chan x Gerardo Larrea 聯手設計的精美禮品3。 同時，SOGO Rewards 會員於銅鑼灣店 B1/F、G/F 或 3/F 的化妝護膚或香水專櫃單一購物滿 $1,800，即可獲贈銅鑼灣店 B1/F 新翼珠寶及手錶專櫃$100 SOGO Rewards 電子禮券 1 張。單一 消費滿$2,000 或以上即可使用1張（千足純金貨品除外），讓您盡情選購心儀珠寶，閃亮春日時 光。禮遇源源不絕！中銀崇光 Visa卡卡戶於銅鑼灣店或啟德店指定專櫃4，即日單一簽賬滿$1,200

（YURI 美妍卡會員滿$800），即可獲贈甜品禮券1張（銅鑼灣店：MILK TOP甜品禮券；啟德店： YONNA YONNA意式雪糕禮券）。每組發票、每卡、每人每日及每店限換領甜品禮券1張，讓您在購物之餘享受甜蜜滋味！

此外，YURI美妍卡會員於銅鑼灣店或啟德店購物更可尊享額外積分，讓您的購物之旅加倍精彩！ YURI美妍卡會員於崇光銅鑼灣店購物滿指定金額，即可享額外會員積分，包括於指定專櫃５即日單 一購物滿$1,200，可享2X積分；於B1/F新翼之珠寶及手錶專櫃即日單一購物滿$2,500，可享2X積分（Mikimoto 專櫃除外）。同時，於崇光啟德店指定專櫃５，即日單一購物滿$1,200，即可享額外會員積分，包括於星期一至星期四，可享10X積分；星期五至星期日則可享 2X 積分，讓購物的歡樂節節上升。

3 每組發票/每人每日限換購禮品2件。

4 指定專櫃包括：銅鑼灣店 B1/F、G/F 或 3/F 之化妝護膚或香水專櫃（Chanel 專櫃除外）及 SOGO CLUB 14/F 或 15/F 之美妍中心或啟德店 B1/F 或 G/F 之化妝護膚或香水專櫃（Chanel 專櫃除外）。

推廣期內每個 SOGO Rewards 會員號碼最多可獲贈40,000額外積分。

- 合資格消費金額可獲贈基本積分及指定額外積分。

會員購物必須提供 SOGO Rewards會員號碼及於5/3至20/3/2025期間持有YURI美妍卡會員會藉。

額外積分將於15/4/2025自動存入合資格會員帳號。

零基礎美妝護膚工作坊 星級化妝師連同日本導師傳授獨家化妝及護膚技巧

崇光啟德店更將聯同多個美妝品牌舉辦多場工作坊，包 SOFINA、SUQQU及RMK，邀請專業化妝師及日本專家分享私藏的妝容技巧及護膚秘訣，並帶來新品體驗及互動環節，讓您時刻保持健康的肌膚，展現亮麗的妝容，立即參加！詳情如下：

啟德店 B1/F Beauty Academy 工作坊精選:

Sofina 上鏡肌速成班 - 零技巧塑造陶瓷光澤 日期:3 月 6 日至 9 日 簡介: SOFINA Primaivsta邀請星級導師Julie Hui分享親授獨家上鏡底妝秘訣，打造出最適合您的「陶瓷光肌」，同時讓你的妝容持久不脫妝!

在速成班中,參加者將學習如何靈活運用 Primavista 底妝產品,自由搭配出您理想的「陶瓷光感妝容!無需任何經驗，也能快速掌握技巧,輕鬆告別繁複化妝步驟!

完成活動後，可獲贈持妝美肌體驗套裝 (價值$910) 參加費用:SOGO Rewards 1,000 積分 RMK 專業美妝班 日期：3月21 日至22日 簡介: 專為美妝新手而設，由RMK專業化妝導師教授日常美妝。參加者可以學習日常化妝技巧,基本護膚分享及尋找適合自己的日常妝容。

完成活動後可獲贈獨家禮品套裝 (價值$153);$100參加費可全數用作換購RMK正價產品。 參加費用： SOGO Rewards 100 積分

港幣$100 RMK 75分鐘日常美妝工作坊 日期:3月23 日 簡介: 專為美妝新手而設，由 RMK 專業化妝導師教授日常美妝。參加者可以學習日常化妝技巧，基本護膚分享及尋找適合自己的日常妝容。

完成活動後可獲贈獨家禮品套裝 (價值$153);$100 參加費可全數用作換購RMK正價產品。 參加費用： SOGO Rewards 100 積分

港幣$100 SUQQU「顏筋按摩」及春日護膚彩妝美顏坊





日期:3 月 13 日至 16 日 簡介: 於活動中，參加者將可學習透過按摩手法、護膚及化妝,為肌膚疊加艷采，彰顯個性光輝: - SUQQU 日本護膚專家——平澤陽子老師將親自示範SUQQU「顏筋按摩」並親身指導學員進行自我按摩體驗。配合春季全新產品 AQUFONS 水妍亮采柔肌煥活精華乳，深入滲透穩定肌膚，針對轉季所引起的敏感、毛孔粗大、 暗瘡肌膚進行修護。 - 香港化妝師Kory亦會示範及傳授春季流行妝容重點和技巧。 完成工作坊後，參加者可免費獲贈VIALUME絕緻晶艷潤采面膜1塊、晶采立體按摩霜 30g 及AQUFONS水妍亮采柔肌煥活精華乳體驗裝1份 (總值$490)。VIALUME絕緻晶艷潤采面膜將安排於工作坊期間使用及體驗。

經 SOGO Rewards APP 預約，可額外獲贈AQUFONS護膚及THE FOUNDATION底妝兩天試用裝 (價值$210)

$780 參加費可全數用作換購SUQQU正價貨品。 參加費用： SOGO Rewards 100 積分

港幣$780

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崇光隆重呈獻「Unleash Her Power」 讓您綻放動人女性魅力

為慶祝國際婦女節,崇光銅鑼灣店及啟德店於 3 月 1 日至 9 日期間同場加映「Unleash HerPower」! 由美妝產品、珠寶首飾、時尚服飾、高級餐具以至家居精品,以多元化的貨品寵愛自己與摰愛。當中包括 DERMALOGICA、GUERLAIN、M.A.C.、LANCOME、SU:M37、THE WHOO等,讓您在這個春日盡享心水貨品折扣優惠,滿載而歸,打造最新形象,讓精品點綴美好日常!

啟德店精選貨品優惠詳情:

▲ L'OCCITANE EN PROVENCE 杏仁及乳木果身護護理套 裝 價值:$990 優惠價:$870

▲ M.A.C. GLOW PLAY 光透養膚防曬底霜及 氣墊粉底組合 價值:$1,055 優惠價:$740

春日購物賞不停 渣打信用卡「里賞祭」送您高達 5,000 里數或 HK$500 回贈!

崇光首次與渣打合作推出「里賞祭」獎賞,呈獻最強購物體驗!由 3 月 1日起至31日，憑渣打指定信用卡於崇光銅鑼灣及啟德店消費，累積簽賬達HK$1,000(每單交易最少 HK$100)並於渣打網頁登記，即可享豐富獎賞。憑渣打國泰Mastercard®簽賬，即可享低至HK$1.5簽賬賺取1里數，最高可獲額外5,000里數!此外,以其他渣打信用卡簽賬,亦可享高達額外 HK$500回贈。立即把握機會，盡享精彩禮遇！5

5 登記名額有限，先到先得，須受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借!

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