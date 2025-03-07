文娛藝術｜第33屆香港舞台劇獎提名名單　黃子華蘇玉華角逐舞台劇帝劇后

▲ 《香港式離婚》

「第33屆香港舞台劇獎」提名名單今天在網上公佈，21個單位29個製作共83位劇場工作者獲提名，並將於2025年4月28日舉行的頒獎禮上角逐26個常設獎項。

今年起新增5個音樂劇類別的獎項，包括：最佳音樂劇男主角、女主角、男配角、女配角及編舞，令候選者人數由去年的64位大幅增加至83位，候選製作亦由24增至29個。

▲ 《完美證供》(Benny Luey攝)

獲提名最多的是風車草劇團的黑心喜劇，以殯儀故事為題的《Di-Dar》，共獲8項提名，包括：最佳製作、最佳導演、最佳男女主角、男女配角、最佳音響及最佳填詞。

而在71齣候選劇目中有14齣為音樂劇，當中有8齣獲提名音樂劇類別共6個獎項，獲提名最多的是中英劇團重新演繹，曾一度叱咤百老匯的搖滾音樂劇《花樣獠牙》，榮獲7項提名，包括：最佳音樂劇男主角、女主角、編舞、最佳舞台、最佳音響及最佳化妝造型。

獲提名的演員陣容亦實力相當：黃子華繼去年《愛我別走》獲提名最佳男主角後，今年再憑《香港式離婚》中律師CK一角獲提名最佳男主角（悲劇／正劇)。

卓韻芝及蘇玉華亦憑獨腳戲《芝姐災難大全》及《完美證供》分別獲提名最佳女主角（喜劇／鬧劇）及最佳女主角（悲劇／正劇），久未參與舞台製作的葛民輝以及首次參與舞台劇的網紅晴天林均憑《Di-Dar》分別獲提名最佳男配角（喜劇／鬧劇）及最佳填詞。

