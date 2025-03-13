學校動態｜維多利亞教育機構辦「成長的色彩」　K11 MUSEA展覽3000份學生作品

▲ 「成長的色彩」藝術及學習成果展於K11 MUSEA Art & Cultural Centre免費向公眾開放，展期至2025年3月9日。

維多利亞教育機構（下稱機構）早前在K11 MUSEA舉辦「成長的色彩」藝術及學習成果展，慶祝機構60年來在幼兒教育領域的卓越成就與成長歷程。

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是次展覽邀得M+董事局主席陳智思及多位嘉賓蒞臨支持，展出了約3,000份來自維多利亞教育機構學生的藝術作品。這些作品由年齡介乎2至6歲的小組班至高班學生創作，充分展現了他們的創意、想像力與學習成長的點滴。每件作品都象徵著學生們的個人學習旅程，反映出他們獨特的夢想、宏大的志向及無限的潛能。

在展覽的開幕禮上，維多利亞教育機構校監、周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅頴女士強調，維多利亞教育機構一直是香港幼兒教育的先驅，率先引入創客教育並融入國際文憑（IB）課程，致力於培養學生的批判性思維、創意設計能力，以及實踐創造的精神。

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鄭校監表示：「教育不只是為了讓學生準備好迎接未來，而是要塑造未來。這次學習成果展不僅展示了我們學生的無限創意，更體現了我們對培育未來就緒的領袖、思想家及創新者的承諾。」

活動同時向各教師、家長及社區夥伴致敬，感謝他們的支持讓這段創意旅程得以實現。適逢本機構慶祝60年的卓越教育成就，「成長的色彩」藝術及學習成果展成為了學習與想像力轉化為力量的最佳證明。

展覽現場還設有多元化的工作坊和創作活動，讓學生和家長一起體驗藝術的樂趣，將創意融入文化探索之中。活動包括製作金箔畫、沙畫香薰蠟燭及可持續升級再造掛帶。活動期間吸引了很多家長與孩子蒞臨參觀，一同感受維多利亞機構學生的創意與成長力量。

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