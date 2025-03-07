拉闊音樂會︱林家謙洪嘉豪陳健安首度齊登拉闊舞台 重新演繹Oscar Lee作品
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撰文： 文體藝online
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【拉闊音樂會 / 林家謙 / 洪嘉豪 / 陳健安】叱咤903主辦《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》將於5月10日（星期六）晚在於亞洲國際博覽館Arena盛大舉行。
3位唱作人林家謙、洪嘉豪及陳健安將首度合作登上拉闊舞台，重新演繹叱咤903 Oscar Lee的填詞作品，帶領樂迷遊走歌詞之間，喚起失落的回憶，展開一場慰藉心靈的神奇冒險。
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拉闊音樂會︱重新演繹歌曲
《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》在昨日（3月6日）舉行記者招待會，林家謙、洪嘉豪及陳健安分享首度合作的感受，並在Oscar的填詞作品中，揀選「形容自己的歌詞」及「Oscar 想寄語三位主角的歌詞」。
Oscar亦率先透露今次拉闊音樂會的形式，3位歌手將重新演繹多首歌曲，呈現與原唱截然不同的感覺，帶領樂迷穿梭開心、傷痛或虛幻的回憶之中。
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