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拉闊音樂會︱林家謙洪嘉豪陳健安首度齊登拉闊舞台　重新演繹Oscar Lee作品

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（左起）林家謙、洪嘉豪、陳健安出席《拉闊音樂會》記招。

【拉闊音樂會 / 林家謙 / 洪嘉豪 / 陳健安】叱咤903主辦《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》將於5月10日（星期六）晚在於亞洲國際博覽館Arena盛大舉行。

3位唱作人林家謙、洪嘉豪及陳健安將首度合作登上拉闊舞台，重新演繹叱咤903 Oscar Lee的填詞作品，帶領樂迷遊走歌詞之間，喚起失落的回憶，展開一場慰藉心靈的神奇冒險。

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拉闊音樂會︱重新演繹歌曲

《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》在昨日（3月6日）舉行記者招待會，林家謙、洪嘉豪及陳健安分享首度合作的感受，並在Oscar的填詞作品中，揀選「形容自己的歌詞」及「Oscar 想寄語三位主角的歌詞」。

Oscar亦率先透露今次拉闊音樂會的形式，3位歌手將重新演繹多首歌曲，呈現與原唱截然不同的感覺，帶領樂迷穿梭開心、傷痛或虛幻的回憶之中。

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林家謙 洪嘉豪 陳健安 歌手 音樂會 商業電台

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