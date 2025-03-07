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支聯會拒交資料案｜陳弘毅：國安委有權修改實施細則　孫青野：國安法實施情況良好

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳弘毅指，國安委已有足夠權力制定和修改實施細則。(資料圖片)

已解散的支聯會拒應警方要求交資料案終極上訴得直，港府昨指，會研究如何進一步完善國安法律制度及執行機制，基本法委員會前委員陳弘毅指，根據《港區國安法》，國安委已有足夠權力制定和修改實施細則。

駐港國安公署副署長孫青野說，沒有追蹤案件，相信法官依法公正審判，又認為《港區國安法》實施情況良好。

支聯會拒交資料案，是首宗涉及《港區國安法》實施細則的終審案件。陳弘毅認為，從法律界角度看，終院對實施細則的解釋合理，符合普通法的精神，「國安法實施細則是由國安委，即特區國家安全委員會制定，都是由他們決定是否需要修改。」

孫青野：倘國安法出現狀況該修改就要修改  但屬人大決定事情

被問到《港區國安法》未來還有再改進的需要，孫青野指，

如果香港不會再發生2019年那樣的暴亂，不會讓美國那個老太太看著說這是一道美麗的風景線那種情況發生的話，我認為是很好的。如果國安法出現一些狀況，該修改就要修改，但這點是人大決定的事情。

對於有意見提出特赦壹傳媒創辦人黎智英，孫青野認為必須依法處理，

有甚麼理由要特赦呢？他又不是某個總統的兒子，某個總統可以特赦了他，為甚麼要特赦呢？要依法，我覺得要尊重法官，不應該給法官這麼大壓力。

港府：研如何進一步完善國安法律制度及執行機制

港府昨指，備悉終審法院的判決，並會仔細研究判詞和相關法律原則，亦會積極審視香港特區維護國安的執法經驗，然後研究如何進一步完善相關法律制度及執行機制。

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