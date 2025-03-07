男神保養｜台灣創作男神周予天公開1米86高是如何煉成的　靠1種飲品2個月極速高10CM【多圖】

【周予天／周興哲／牛奶／腹肌／男神】男神是這樣煉成的！現年31歲歌手周予天身材高挑，一身肌肉，原來中學時期已是校園的風頭躉。他透露自己當年把牛奶當水飲，2個月內猶如變了一個人，連媽媽都認不出他了。

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歌手周興哲（Eric）的哥哥周予天（Alex）近日推出新歌，講述中學時期的曖昧和初戀。周予天12歲時已出國留學，到高中時期是一名運動健將，幾乎全年無間斷做運動，如打網球、跑馬拉松、打籃球等，甚至是游泳校隊成員。熱愛運動的他在高中時順理成章是校園的風頭躉，「男神」風采俘虜不少女同學的心，適逢情人節，儲物櫃都會塞滿朱古力和心意卡。

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男神保養｜一日飲8支奶 2個月內飆高10cm

周予天高中時運動量大，變相食量亦相對其他同齡同學大，他直言當年甚至會將牛奶當水飲，「一天可灌下7、8瓶鮮奶」亦不在話下。果然，2個月後他回台灣過暑假時，來接機的媽媽幾乎認不出突然長高10厘米的他。運動神經發達的周予天出道後曾參加《全明星運動會》第二季，在游泳項目表現出色，獲封「水道速男」。

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男神保養｜公開極速腹肌煉成術

身高186厘米，現年31歲的周予天對於每個演出機會非常認真，不但為了《全明星運動會》早起操水，更為了廣告而在個半月內練出誘人腹肌。他接受傳媒訪問時透露健身秘密，當時他嚴格控制飲食，一日一餐，一星期重訓3次，其他日子做有氧運動，為求極速減脂。到拍攝當天為求視覺效果更佳，他在開拍前24小時暫時斷水，肌肉線條一覽無遺。

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