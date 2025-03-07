  • 14°C
香港時間：202537日 (五) 17:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男神保養｜台灣創作男神周予天公開1米86高是如何煉成的　靠1種飲品2個月極速高10CM【多圖】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【周予天／周興哲／牛奶／腹肌／男神】男神是這樣煉成的！現年31歲歌手周予天身材高挑，一身肌肉，原來中學時期已是校園的風頭躉。他透露自己當年把牛奶當水飲，2個月內猶如變了一個人，連媽媽都認不出他了。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

歌手周興哲（Eric）的哥哥周予天（Alex）近日推出新歌，講述中學時期的曖昧和初戀。周予天12歲時已出國留學，到高中時期是一名運動健將，幾乎全年無間斷做運動，如打網球、跑馬拉松、打籃球等，甚至是游泳校隊成員。熱愛運動的他在高中時順理成章是校園的風頭躉，「男神」風采俘虜不少女同學的心，適逢情人節，儲物櫃都會塞滿朱古力和心意卡。

點擊圖片放大
+11
+10

男神保養｜一日飲8支奶 2個月內飆高10cm

周予天高中時運動量大，變相食量亦相對其他同齡同學大，他直言當年甚至會將牛奶當水飲，「一天可灌下7、8瓶鮮奶」亦不在話下。果然，2個月後他回台灣過暑假時，來接機的媽媽幾乎認不出突然長高10厘米的他。運動神經發達的周予天出道後曾參加《全明星運動會》第二季，在游泳項目表現出色，獲封「水道速男」。

點擊圖片放大
+5
+4

男神保養｜公開極速腹肌煉成術

身高186厘米，現年31歲的周予天對於每個演出機會非常認真，不但為了《全明星運動會》早起操水，更為了廣告而在個半月內練出誘人腹肌。他接受傳媒訪問時透露健身秘密，當時他嚴格控制飲食，一日一餐，一星期重訓3次，其他日子做有氧運動，為求極速減脂。到拍攝當天為求視覺效果更佳，他在開拍前24小時暫時斷水，肌肉線條一覽無遺。

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光 靠5招凍齡睡前堅持咁樣做

凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋 細女盡得真傳參加選美

凍齡秘密｜29歲童顏作家生理年齡僅16歲 每年平均老0.62歲揭秘6大凍齡之道【附抗衰老飲食攻略】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

凍齡男神｜ 58歲「逆齡大叔」堪似30歲鮮肉　公開每朝必食呢樣+游水　Keep住完美身段+逆天顏值擔當
11:11 2024/11/25
凍齡男神｜ 58歲「逆齡大叔」堪似30歲鮮肉　公開每朝必食呢樣+游水　Keep住完美身段+逆天顏值擔當
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔
18:22 2024/11/25
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
12:52 2025/01/22
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男 周殷廷10多年1日僅食1餐 自爆只吃2類食物
14:08 2025/02/24
男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男 周殷廷10多年1日僅食1餐 自爆只吃2類食物

你可能感興趣

凍齡男神｜ 58歲「逆齡大叔」堪似30歲鮮肉　公開每朝必食呢樣+游水　Keep住完美身段+逆天顏值擔當
11:11 2024/11/25
凍齡男神｜ 58歲「逆齡大叔」堪似30歲鮮肉　公開每朝必食呢樣+游水　Keep住完美身段+逆天顏值擔當
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔
18:22 2024/11/25
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
12:52 2025/01/22
凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一　醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美
健康問題 健康養生 運動 演員 養生 明星運動會 健身

最高瀏覽

驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
急症室最長等候時間（03月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月07日 時間12:05）