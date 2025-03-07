資優教學｜網絡潮語對心智未成熟孩子或產生負面影響　心理學家教家長4大法引導孩子正確使用潮語

▲ 家長們須留意，長期使用某些網絡潮語或會對心智未成熟的孩子產生潛在的負面影響，即使資優孩子也不例外。

【網絡潮語/潮語/香港資優教育學苑】網絡潮語是社交的一個重要工具。若你能流暢運用，出口成文（潮語），即使未能即時變成潮人，起碼也能夠捉着潮流的尾巴，不致於被潮流「淘汰」。

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網絡潮語通常以具幽默感的表達方式來反映社會上一些正面及負面現象，若該潮語獲得普遍人共鳴，很快便會在網絡及實體社交中「爆紅」起來。這份幽默感是值得欣賞的，因為幽默感是面對逆境的良方妙藥。然而，家長們同時亦須留意，長期使用某些網絡潮語或會對心智未成熟的孩子產生潛在的負面影響，即使資優孩子也不例外。我們可以從以下幾個例子看個究竟。

「自肥可恥，但很有用」

源自真人實境節目《Error自肥企画》，而當中「自肥」一詞其實早在蒲松齡的《聊齋志異》中已出現，是指以不正當的手段來為自己圖利。由於電視節目深入民心，加上主持人搞笑親民，很容易淡化了「自肥」的負面意思，甚至推崇了當中的「實用性」。若家長能夠和孩子一起探本溯源，不但能讓孩子學習到正確價值觀，更能享受到追溯文化演變的樂趣。

「R.A.P.」

起源於曾有網民將悼念用語R.I.P.(Rest In Peace)誤打為R.A.P.，之後被其他網民嘲笑並引伸用作「抵死（活該）」的意思。如果孩子忽略了「抵死」一詞其實包含了幸災樂禍的心態，便會漸漸習慣漠視他人的苦難，容易忽略了同理心的重要性。

「MC」

「must can」的縮寫，表示「必須可以」。這種充滿決心的表達方式，同時也會造成沒有商量餘地的心理壓力，不利人際互動。事實上，現實生活裏充滿不能控制的狀況，「MC」心態不但會令自己不快，亦會在與人合作時造成負面影響。因此，我們應引導孩子以靈活務實的態度面對生活不同處境。

家長有何應對策略？

孩子大都喜歡鑽研及從多角度分析事物，亦較接受理性及邏輯的溝通方式。因資優孩子往往具備較高的語言敏銳度、模式識別力及語言運用能力，他們學習潮語可能會比一般孩子更易、更快、更有創意，甚至更幽默。同時，因資優孩子追求完美的傾向較高，他們可能擔心是否能完全準確運用潮語而有較高的焦慮感。

在處理網絡潮語的議題時，家長可循以下過程來與孩子進行理性溝通：

1) 宜避免說教或直接否定孩子，應先認同他們敏銳的觀察力，以及強大的邏輯理解和語言分析力

2) 再協助孩子平衡語言運用的「創新」與「適切性」，藉以培養他們的社交智慧

3) 與孩子一起探討文化議題，包括潮語的來源、演變及所反映的社會現象

4) 與孩子一起探索不同處境中更具建設性的語言表達方式

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