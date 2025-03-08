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美女主持｜靚女主持食肆用膳被偷拍　西裝男「見義勇為」內情更心驚？

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撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

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美女主持食肆用膳被偷拍，西裝男「見義勇為」內情更心驚？

【樂翊榆 / HOY TV / 偷拍 / 跟蹤】樂翊榆Annalise近期因主持HOY TV節目《好好生活在灣區》人氣急劇上升。

日前，Annalise在Threads發帖，指其在街邊用膳被偷拍，她本不以為意，惟有西裝男「見義勇為」，而一番對話後，Annalise懷疑此人跟踪她，令人不寒而栗。

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美女主持｜街邊食乳鴿被偷拍　西裝男「見義勇為」

樂翊榆表示，當日她完成工作後前去街邊食乳鴿，正當她正低頭享用美味之際，發現對面枱有陌生男人偷影她。

但樂翊坦言已習慣類似事情，因此她不以為意，表示：「反正冇走光，我又有化妝真係冇所謂，只要唔好阻住我就得，特別係食嘢」。

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然而，有一位著西裝的男子前來告知樂翊榆：「對面有個人偷影你，我幫唔到妳好耐」，隨後自顧自「搭枱」坐在她的對面，「我心諗，點解唔係同個男人搭枱，反而同我搭枱」，這令Annalise及無奈又不解，甚至認為他沒有邊界感。

樂翊榆表示：「首先真係好多謝見義勇為呢個行為，之但係你問聲：『使唔使幫手？』先坐落嚟，咁樣會好啲。」

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美女主持｜疑西裝男一早跟蹤

樂翊榆又留言透露稱懷疑西裝男一早就跟蹤她，細思極恐：「佢坐低之後，唔單止係搭枱，仲要係冇叫過任何嘢食齋坐。齋坐都算仲要搭訕，不斷問我食緊嘅乳鴿好唔好食，又問我係咪成日嚟附近。最恐怖係，佢同我講喺附近嘅惠康出嚟。而我都係早佢少少喺惠康出嚟......我唔敢肯定，但係我覺得佢先係跟蹤我嗰個人。」

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