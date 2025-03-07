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小一報名2026︱國際音小著重音樂學術　2026/27年度小一即日起接受申請

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 2 小時前

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私立一條龍音樂中小學「國際基督教優質音樂中學暨小學」，現正招收2026至27學年小一新生，有興趣家長可於網上報名。

【國際音小/私立小學/小一報名2026】私立一條龍音樂中小學國際基督教優質音樂中學暨小學（下稱國際音小）創校22年，是全港首間一條龍的音樂中小學，學生在小學階段已開始在聖經及音樂的薰陶下，培養良好的學術修養、音樂文化氣質，該校現正招收2026至27學年小一新生，有興趣家長可於網上報名。

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小一報名2026︱詹天文為音小校友

2003年創校的國際音小，已有22年歷史，位於黃大仙區，是一所私立一條龍的男女中小學，小學各級設有5班，全年測考次數為2測2考。學校設有可容納800人的音樂廳、小教堂、體藝館、70多個琴室、電子音樂創作室等。

學生在小學階段可接受正規的音樂教育，包括音樂欣賞、創作、器樂演奏及合唱訓練，而其他學科與一般小學無異。國際音小以培育優秀的本土音樂家及人材為目標，讓學生不但有良好的學術修養、道德操守，同時願意獻身社會，成為21世紀的優秀人材。該校亦有不少著名校友，當中包括曾參加《聲夢傳奇》歌唱比賽、現為女歌手的詹天文。

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小一報名2026︱即日至4月26日接受小一申請

國際音小將於3月14日舉行家長答問大會，讓家長了解其辦學理念、分享校長教師的教育夢想。同時，學校現正接受2026至27學年小一入學申請，家長可由即日至4月26日或之前，填妥報名表及報名費150元報名即可。

音小26/27年度小一報名所需文件
  • 學生照片
  • 子女身份證明文件
  • 2023/24年度全年及2024年9-12月幼稚園學業成績表或評估報告
  • 其他個人學術表現、教會活動等資料（不多於5頁單面A4紙）

小一報名2026︱家長及學生需分別面試

小一面試將於6月21日、27日或28日舉行，校方會在5月31日前通知家長面試安排。面試內容包括15分鐘家長個別面談，學生面試則分別在音樂、人際、創意及學習能力等各方面作評估。國際音小26至27學年小一全年學費為63,000元，分10個月繳交。

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