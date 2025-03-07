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港鐵加薪｜港鐵加薪1.8%至5.4%　表現較佳員工可獲派逾兩個月花紅

港聞

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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消息指，今年非經理級員工基本薪酬加幅介乎1.8至5.4%。(資料圖片)

港鐵員工獲加薪，今年港鐵非經理級員工基本薪酬加幅介乎1.8至5.4%，平均加幅3.78%。另外，考績評核達最高級別的員工，可獲派相等於2.17月薪的花紅，兩個工會均指是次加薪幅度貼近期望。港鐵回覆確認員工獲得加薪，表示審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後而作出決定。

管方今日（7日）公布薪酬檢討結果。消息指，考績評核達第3級的員工，即工作表現合乎標準，約佔同事人數55%，將獲加薪3.6%。而考績評核達第4級的員工，即工作表現高於標準，約佔人數35%，將獲加薪4.32%。至於考績評核達第5級者，即工作表現超出標準，約人數10%，將獲加薪5.4%。

最多有2.17個月花紅

全體員工可獲相等於0.2個月薪酬獎金，而考績評核達第3級至第5級的員工，則可獲分別獲得相等於1.5、1.83及2.17個月薪的一次性特別獎金。

港鐵回覆，港鐵公司按照既定及行之有效的薪酬檢討機制，今年在審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後，大部分的非經理級員工獲 1.8%至4.3% 的基本薪酬加幅。港鐵為確保整體薪酬福利持續具市場競爭力，吸引及保留人才，亦會按業務表現等考慮發放獎金等。

香港鐵路工會聯合會認為是次加薪雖未達工會要求，但是近年來最貼近工會要求的一次。香港鐵路總工會形容是次加薪幅度與去年相若，亦貼近該會期望，指港鐵在業績有巨大盈利的情況下，將核心工種外判，此舉將嚴重影響港鐵的服務質量，打擊士氣，破壞員工的歸屬感，該會對此表示反對。

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