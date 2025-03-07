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麥當勞優惠｜3月14日麥當勞Pie Day回歸　$3.14香芋批+玩遊戲任食30日蘋果批

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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3月14日麥當勞Pie Day回歸！當日香芋批只需$3.1，打開APP玩遊戲任食30日蘋果批。

【麥當勞優惠/玉子將軍漢堡/Pie Day/香芋批】3月14日白色情人節將近，麥當勞一年一度的「Pie Day」返來喇！只要打開麥當勞App參加小遊戲，就有機會贏取30日免費任食蘋果批！另外亦有「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡套餐減$5」優惠，即睇詳情！

麥當勞優惠｜麥當勞一年一度的「Pie Day」回歸，只要玩遊戲就有機會贏取30日免費任食蘋果批！（相關機構提供）

麥當勞優惠｜玩麥當勞遊戲免費任食30日蘋果批

一年一度的「Pie Day」臨近，由即日起至3月14日，只需要打開麥當勞APP，即可參與「回到π世代之解碼奪批」小遊戲，參加者只需於限時内輸入最長的π數值，分數最高首10位參加者即可贏得獎品「免費30日蘋果批金卡」，一個月内免費嘆蘋果批！除此之外，當日（3月14日）大家也可以$3.14嘆香芋批！

  • 麥當勞優惠｜只需要打開麥當勞APP，即可參與「回到π世代之解碼奪批」小遊戲。（手機截圖）
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    麥當勞優惠｜玉子將軍漢堡系列減$5優惠

    另外，麥當勞APP亦推出「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡套餐減$5」及「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐減$5」，讓大家以優惠價享受玉子雙層將軍漢堡的滋味。以下為麥當勞3月10日至3月16日優惠：

    重點優惠推介：

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    麥當勞將軍漢堡系列：

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    +2

    早餐時段（4時至11時）：

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    全日（11時-午夜12時）：

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    晚餐時段（6時–午夜12時）：

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    McCafé全日優惠：

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