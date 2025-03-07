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名人尖子｜姚焯菲校園巡唱氣氛超高漲　IB尖子分享1招抗壓讀書心得

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 19 分鐘前

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姚焯菲（Chantel）參加學校巡唱，並分享讀書心得。

【姚焯菲/學霸/聲夢傳奇】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）於2023年1月遠赴新西蘭升學，已高中畢業的她更登上奧克蘭拔萃女子學校的頂尖學生榜。這位學霸小花早前參與school tour，席間分享了她的抗逆心得！

高中畢業的姚焯菲返港繼續演藝事業。（取自instagram）

聲夢小花姚焯菲｜學業唱歌難兼顧

早前，姚焯菲與林智樂培僑書院參與校園音樂會，Chantel大受同學歡迎，她十分識趣大派心心，又下台跟同學握手。事後，Chantel於IG上載短片並留言：「冇諗過school tour可以咁好玩，多謝你地（哋）嘅熱情。」

當中有同學留言問道：「記唔記得我？我係問問題和激動到喊嗰個。」Chantel親自回覆並安慰：「of course!!! don’t cry :,) 」另外有網民問道：「Chantel姐姐，什麼時候你也能來一下我學校？」Chantel本尊回覆：「妹妹你什麼時候邀請我呢？」

當日，Chantel與學生分享如何面對逆境，提到曾於海外留學兩年，同時要兼顧歌唱事業，她直言覺得非常辛苦，曾萌生放棄的念頭。

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聲夢小花姚焯菲｜靠1招撐過逆境 正為選校煩惱

去年，Chantel要應付IB文憑試，當時她曾閉關半年溫習，說到如何撐過，她說：「意志力要非常之堅強，才可以push到自己。」

幸而Chantel的努力沒有白費，優異成績獲母校表揚。她接受娛樂新聞台訪問時說：「好多謝學校的表揚，那段時期真的好辛苦，很辛苦捱過去，所以有這麼好的成績都好開心。」今年秋天要升讀大學的Chantel正為選校而煩惱，她說：「仍然收緊Offer，還有3個未收到，我都好矛盾。」

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聲夢小花姚焯菲｜留學紐西蘭膺IB Top Scholars

Chantel去年以「Academic High Distinction」榮譽於奧克蘭拔萃女子學校畢業。據知每科成績需要平均達到90-100%才能以此榮譽畢業。Chantel感謝父母的栽培，亦引以為傲：「好proud of自己可以完成呢個階段的學業，讀書真係好唔容易，考試更加唔容易，過到呢一關我都好戥自己開心。」

此外，上月該校於校內壁報板公開了IB文憑試奪得優異成績的Top Scholars（頂尖學生），其中一位就是Chantel！有網民拍下這個頂尖學生榜，並留言大讚Chantel：「師姐真係又叻又努力，個個term break都飛返香港工作唱歌，但成績都咁好，認真厲害。」

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