醫療科技︱港怡醫院：李嘉誠基金會支持下引入Histotripsy儀器　成亞洲首家私院引入系統

▲ 私家醫院港怡醫院引入Histotripsy系統。（醫院網院圖片）

李嘉誠基金會早前先後捐贈超聲波組織碎化儀器（Histotripsy）予港大及中大醫學院，私家醫院港怡醫院表示，在基金會的支持下引入這款系統，成為亞洲首間引入相關技術的私營醫院。

港怡醫院表示，將於3月底起為肝癌病人提供此項治療服務。院方指，該項變革性、無創的Histotripsy組織碎化技術，利用高強度超聲波破壞癌細胞，該項新技術已於去年8月引入香港，由李嘉誠基金會捐贈有關系統予香港大學李嘉誠醫學院，並在公營醫療系統進行臨床試驗。

院方續指，該項技術的成功應用以及理想的臨床效果，促使有關治療可擴展到私營醫療機構，院方十分感謝李嘉誠基金會將首台「HistoSonics」系統置於港怡醫院。在李嘉誠基金會支持下，經醫生評估符合臨床條件的香港居民，在港怡醫院接受組織碎化治療，將可享超過15%套餐折扣優惠。

相對於傳統治療方法，組織碎化治療通常只會引起輕微疼痛，較少副作用和併發症；其無創的特性令住院時間更短、病人康復更快。根據病人的個別情況，一般可在治療後第二天出院。醫院亦透過其國際醫療服務，為在香港以外居住的病人，提供第二醫療意見服務。有關組織碎化治療服務的詳情，可瀏覽醫院網站。

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