百老匯電影中心︱電影中心入選全球50大最靚戲院　全線百老匯戲票$50及買一送一優惠慶祝

【百老匯電影中心 / 油麻地 / 電影】《Time Out》於2025年2月公布全球50大最美戲院名單，百老匯電影中心獲選並排名第49位，成4間上榜的亞洲戲院之一。

《Time Out》編輯形容百老匯電影中心「多年來一直為本地電影創作提供養分。如果想找個地方溫習亞洲電影史，百老匯電影中心無出其右——這間區內聞名的藝術戲院，猶如英國電影協會的九龍版。於附近的算命檔攤和林立的食肆之中，豎立著一幢由混凝土、木材和墨綠色玻璃組成的方正建築，為社區帶來煥然一新的風格。這裡共有4個影院，放映的電影琳瑯滿目，由英國左翼導演堅盧治的電影，到香港酷兒經典，皆能在這裡的銀幕看到。」

百老匯電影中心自1996年11月於油麻地開業，因為該戲院推廣藝術電影、非主流電影和戲院觀影文化，亦舉辦多個專題放映、回顧展、電影論壇，更曾為寇比力克（Stanley Kubrick）、奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieślowski）及大衛連治（David Lynch），故此成電影發燒友聚腳地，多年來亦曾有多位著名電影人也受邀訪電影中心，包括雲溫達斯（Wim Wenders）、李安、朴贊郁、役所廣司等，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）2017年在港旅遊時亦曾到訪。

百老匯電影中心︱兩大會員優惠

為慶祝百老匯電影中心入選全球50大最美戲院及回饋多年以來支持我們的影迷，電影中心推出兩大百老匯院線優惠。

當中包括，3月12日，bcinephile會員可享50元購買百老匯全線戲院正價戲票。另外，bcinephile會員將獲贈5張買一送一贈券，贈券將自動存入bcinephile會員在百老匯院線手機App上的電子錢包，3月17日至4月9日期間星期一至四於百老匯全線戲院適用。

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