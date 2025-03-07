兒童增高｜前主播媽媽11歲兒僅高136cm　公開打增高針痛哭畫面惹網民鬧爆

【兒童增高/生長激素治療/增高針】內地主播媽媽11歲兒子因身高僅136cm，接受生長激素治療。她當時在網上公開兒子打針痛哭、情緒崩潰的畫面，惹起爭議。如今經過3個月的治療，她再回應外界的疑問，但不少網民認小朋友已經身心受創︰「你想過兒子感受嗎？」

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兒童增高｜決定採取治療幫助增高

中國奧運拳擊金牌選手鄒市明與前央視主持人冉瑩穎結婚13年，育有3名兒子。近日，冉瑩穎在社交平台抖音上分享了一段關於二仔鄒明皓接受生長激素治療的影片，惹起爭議。

冉瑩穎透露，二兒子鄒明皓今年11歲，但身高只有136.6cm，與大兒子相差2歲，身高卻相差33cm。從8歲開始，鄒明皓的身高似乎停滯不前，讓她感到非常焦慮。經過兩年的觀察和多種嘗試，包括讓兒子打籃球等運動，但效果不佳。

最終，在醫生的建議下，冉瑩穎決定為兒子打生長激素，以把握成長的黃金期。所以冉瑩穎聽取醫生建議後，同意兒子接受打打生長激素，而她亦會為兒子在肚皮處注射，再配合飲食、運動，望兒子能達到長高效果。

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兒童增高｜治療過程兒子情緒崩潰

在影片中，冉瑩穎記錄了兒子接受生長激素治療的過程。最初，鄒明皓平靜地接受了每天打針的安排，但在治療的第25天，他情緒崩潰，哭喊著「我很害怕」。冉瑩穎在影片中鼓勵兒子，並透露治療一個月後，兒子已經長高了1.4cm。她表示，雖然治療過程艱辛，但她希望兒子能夠堅持下去。當冉瑩穎聽到兒子說同學稱他「矮冬瓜」時，並告訴他：「那你告訴他們，明天我要你們刮目相看。」

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兒童增高｜3個月治療成果

經過3個月的治療，鄒明皓的身高增長了2.4公分，冉瑩穎對治療進展表示滿意。她進一步指出，孩子的成長有三個關鍵時期需要家長特別注意：第一階段是3至4歲，如果家中有成員身高較矮，建議帶孩子檢測骨齡；第二階段是青春期開始，女生約7至9歲、男生約9至10歲時；第三階段是青春期發育期，如果發現孩子生長緩慢，應及時到醫院進行全面檢查。

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兒童增高｜公開治療過程引發爭議

儘管冉瑩穎的出發點是為了幫助兒子，但她公開兒子治療過程的行為引發了網民爭議。他們認為公開孩子的隱私並不妥當，尤其是孩子已經處於敏感的年齡，可能會因此受到同學的嘲笑。有網友評論道：「打針沒毛病，但拍影片PO網的行為不贊同」、「公開孩子的隱私很不好」。

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兒童增高｜內地1-18歲男女標準身高

據內地某健康平台發布的1-18歳男女標準身高表看，鄒明皓目前的身高未能達到標準身高145.3cm，其目前身高為136.6cm處於偏矮程度，而有網民就針對他的問題，認為可能與基因遺傳有關，畢竟爸爸鄒市明官方身高顯示為162cm，而媽媽冉瑩穎官方身高為164cm，在父母身高不高情況下，小孩子的身高問題一定存在相關關聯。

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