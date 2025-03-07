詐騙園區｜再多6名禁錮港人獲救　鄧炳強表示今次行動具「隱蔽性」

▲ 鄧炳強：再多6名禁錮港人獲救。

【保安局 / 鄧炳強 / 詐騙園區】保安局局長鄧炳強從泰國返港後會見傳媒，透露有6名在東南亞詐騙園區被禁錮的港人獲救，涉及3男3女，年齡介乎29至44歲，他們被非法扣留時間長度由5個月至7個月不等，目前6人已獲送往曼谷預備返港，預計今晚10時抵港。

鄧炳強表示已與6名港人視像通話，6人目前情況安全，身體狀況良好。他表示，6人今日凌晨在緬甸獲緬甸軍方營救，其後獲安排送往泰國湄索地區，再轉往曼谷。他強調今次是營救行動，過程不牽涉交贖金。

至於目前營救行動，鄧炳強表示由去年第二季起，共有28名港人被誘騙至東南亞詐騙園區，連同今次營救行動，有25名港人已經或正返港，保安局會全力營救餘下3名港人。

緬甸詐騙營｜鄧炳強︰一直與受害人家屬保持聯絡 有需要時會再派專責組赴當地

▲ 鄧炳強表示，去年第二季至今有28人被誘騙至東南亞詐騙園區，仍有3人未獲救。（梁偉榮攝）

詐騙園區｜離港事前未公布 鄧炳強：行動具「隱蔽性」

鄧炳強原定昨日（6日）出席一項在昂坪的公開活動，但臨時因公務取消，改以視像方式致辭。

他表示，昨日與泰國國防部和警方高層統籌今次營救行動。被問到為何今次離港為何沒有事先透過憲報等渠道公布，鄧炳強表示今次行動具「隱蔽性」，一旦公布會影響行動和港人性命，稱「政府目標係要救返人命，人命先係最重要。」

▲ 鄧炳強表示，有6名在東南亞被禁錮的港人獲救。（梁偉榮攝）

港府今年初亦曾有官員赴泰，與當地官員商討營救在東南亞被詐騙園區禁錮的港人。

保安局副局長卓孝業曾在1月12日率領專責小組到訪泰國曼谷，與泰國司法部長、執法部門首長等會面，跟進和協助部署營救被禁錮的港人，其後有港人獲救回港。

▲ 鄧炳強今日（7日）從泰國返港後見記者。（梁偉榮攝）

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