氣管炎｜冬春交接常見急性氣管支氣管炎 中醫師拆解3種見症狀

由冬入春的時節，天氣乍暖還寒，急性氣管支氣管炎是常見的多發性疾病，患者主要臨床表現是咳嗽和咳痰，部分更有氣喘，而慢性氣管支氣管炎也會反覆出現咳嗽、咳痰及喘息表現。無論急性還是慢性氣管支氣管炎，在中醫學說都屬於咳嗽、喘證範疇，只要辨證有道，自然可以藥到病除。

氣管支氣管炎是指相關部位的炎症病變，其中急性氣管支氣管炎是氣管及支氣管黏膜的急性炎症病變，多由病毒、細菌、真菌、支原體、衣原體等致病微生物感染，物理、化學性刺激或過敏反應等也可引起氣管壁黏膜損害而致病。至於慢性氣管支氣管炎就是氣管黏膜及其周圍組織發生慢性非特異性炎症，患者人數眾多，內地調查指約4%成年人口患有慢性支氣管炎，年長人士的患病率更可高達15%至30%。

外感或內傷攸關

中醫學認為咳嗽的病因不外乎是外感或內傷︰外感為六淫外邪侵袋肺系，即寒、暑、燥、濕、風、火，由口鼻或皮毛入侵肺部，尤其當衞外功能失調或減弱，更易致外邪尋機犯病，致肺氣壅遏不宣，上逆而引發咳嗽咳痰；內傷為飲食、情志、勞倦困素所致，其飲食不節可致脾胃受損，而脾為生痰之源並儲於肺，遇邪引動便隨肺氣上逆，發為咳嗽咳痰，悲傷情志亦傷耗傷肺氣，過勞則耗氣傷陰，易致外邪侵襲而發病。

臨床上，氣管及支氣管炎症狀主要有3︰

咳嗽︰開始為輕度刺激性乾咳，慢慢進展至陣發性咳嗽、終日咳嗽不停，有時更伴有支氣管痙攣而引起氣急，可持續數周之久。慢性支氣管炎患者的咳嗽嚴重程度視乎病情而定，初起多為日間咳嗽為主，病情加重後日夜均咳，後期更以夜間咳嗽為主。

咳痰︰若伴有細菌感染，痰液為黏液膿性痰，咳嗽和痰量均會增加。

喘息或氣促︰可由支氣管痙攣而引起，並常伴有鳴音；慢性反覆發作可併發肺氣腫，帶來不同程度的氣促，並逐漸加重，活動後症狀更為明顯。

氣管及支氣管炎若沒有適當治理，可以出現多種併發症，例如急性個案可引發肺炎、支氣管擴張，慢性炎症更可演變成慢性阻塞性肺病、自發性氣胸，而慢性阻塞性肺病又可誘發低氧血症、高碳酸血症，甚至併發肺源性心臟病。

▲ 註冊中醫師唐文儀博士（彭大偉攝）

從中醫的角度，治療咳嗽需要根據肺臟受邪的不同而施以不同的治療法則，辨證時需不止依靠把脈，也要識清咳嗽的高低長短、痰液的多寡稀稠等等，以判斷是急性還是慢症、外感抑或內傷。如六淫外感者，當要袪邪利肺；飲食內傷者則多是外感為病的兼夾證候，總以脾胃受損、痰濕內盛為特徵，宣肺止咳的同時要健脾化痰；外邪所致者則大忌斂肺止咳或病起即予補澀，使邪氣留變，又要注意宣肺不可太過，以免損傷 正氣。

正所謂預防勝於治療，市民應從多方面入手提防外邪內傷襲肺，包括日常生活忌煙戒酒、勞逸適度及保持內空氣流通，飲食則宜保持清炎，並要有規律有節制，加上適當的身體鍛煉，有助提高抵抗力，咳嗽自然會遠離。

