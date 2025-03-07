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氣墊粉底2025｜《LDK》13款氣墊粉底大比拼　1款A級僅售$145更勝$366化妝師品牌

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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日本家品雜誌《LDK》比拼13款韓國品牌氣墊粉底。

【LDK／粉底／氣墊粉底／Cushion／美妝】提起韓國品牌化妝品，不少人都會聯想到氣墊粉底（Cushion），日本家品雜誌《LDK the Beauty》近日就挑選13款產品進行比拼，其中一款獲評A級的氣墊粉底僅售$145，更勝售價$366的化妝師品牌！

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Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

氣墊粉底2025｜韓國品牌氣墊粉底特點

雖然近年坊間陸續出現不少主打半霧面或全霧面妝效的產品，但韓國氣墊粉底整體而言仍屬最常見及普遍的妝效，主打水潤及充滿光澤的「水光肌」。

而韓國底妝類產品的標準色號是21號，但《LDK》就指出，這個色號對日本人而言有可能太淺色。如果手上沒有更深的色號可供選擇，建議可嘗試以下2個做法：

1. 局部上妝

如果打開氣墊粉底後發現顏色太淺，就不要在全臉使用，可以選擇只在面中上妝，然後再慢慢向外拍開，如此一來便能避免妝效太「死白」。

2. 選擇較深色號+進行提亮

如果無法親自試色，又或者不知道該選擇甚麼色號，建議可以選比標準色更深色的色號，之後再透過局部打亮的方式為妝容添加明亮度。

氣墊粉底2025｜3大評測重點

1. 妝容完成度

將粉底產品塗抹到測試對象的臉上，並由化妝師嚴格檢查妝效，包括粉底修正瑕疵的能力，以及粉底與皮膚的融合程度，然後進行整體評估。

2. 持妝度

將一定份量的產品塗抹在人造皮膚上，之後噴灑人造皮脂，再利用蒸籠模擬流汗，近距離檢查妝容是否會浮粉、脫落。

3. 使用感

由專業人員負責評估產品的使用感，包括容器及粉撲的使用便利性，以及粉底的延展性等。

氣墊粉底2025｜13款韓國氣墊粉底推薦名單

《LDK》測試以下13款韓國品牌氣墊粉底，根據評測結果，有3款獲評為A級產品，在妝容完成度、持妝度及使用感三方面都表現不俗，供大家參考。

（排名由低至高）

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  • Troistouch Heart Aqua Bare Cushion #21，¥2,970 (約$157)
  • Self Beauty Uniconic Silky Blur Cushion #02，¥3,520 (約$186)
  • VINNE Essence Radiance Cushion #23， ¥4,500 (約$237)
  • INGA Tattoo Cushion Foundation #22N，¥2,890 (約$152)
  • Milk Touch All Day Skin Fit Pearl Glow Cushion #04，¥1,782 (約$94)
  • Espoir Be Glow Volume Cushion #23，¥3,096 (約$163)
  • Banila Co. Coverlicious Ultimate White Cushion（Moisture） #22，¥2,970 (約$157)
  • Ground PLan Cushion Foundation #Natural，¥4,290 (約$226)
  • Clio Kill Cover Founwear Cushion The Original #23N，¥3,390 (約$179)，香港官網售價為$249
  • JUNGSAEMMOOL Masterclass Radiant Cushion #2N，¥7,150（約$377），香港官網售價為$366
  • HERA Black Cushion #23N1，¥6380 (約$336)
  • MISSHA Glow Layering Fit Cushion #23，¥2,970 (約$157)
  • fwee Cushion Egg Fit Cover #03，¥2,760 (約$145)

更多相關報道：粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感

同場加映｜29款A級或以上粉底推薦名單

《LDK the Beauty》曾針對市面上專櫃品牌、平價百貨品牌及暢銷韓國品牌的粉底進行徹底比較，包括粉餅、粉底液、氣墊粉底及粉底霜，當中29款產品獲得A級或以上的好評價，供大家參考。

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