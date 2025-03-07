內地交流｜聖保羅書院學生杭州交流期間離世惹揣測　蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情

▲ 聖保羅書院學生杭州交流期間離世死因未明，蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情。

【聖保羅書院 / 教育局 / 蔡若蓮】聖保羅書院一名學生上月底參與校方安排的公民科內地交流活動期間離世，校方以至當局從未透露學生死因，事件引起社會熱議。教育局局長蔡若蓮今（7日）稱事件調查已告一段落，以尊重家屬意願為因不披露個案詳情。

蔡若蓮出席活動表示，對於有本港學生出席杭州交流團時離世的「不幸事故」感到非常難過，亦對家屬表示深切慰問。她又稱，「明確了解到」事件與內地交流活動和考察行程並無關係，「我們尊重家屬處理這件事情的意願，不會披露個案內容。」

突發｜聖保羅書院中五學生杭州交流期間身故 教育局：事件不涉及考察活動行程

▲ 早前有聖保羅書院學生參與內地交流時離世，蔡若蓮表示不會公布事件詳情。（資料圖片）

校方於上周六（1日）凌晨將社交平台Facebook專頁的封面相片，轉為黑色底附校徽的圖片；教育局同日證實涉事學生是參加校方在2月底舉辦的公民與社會發展科內地交流團；其後校方發新聞稿證實，於上周五（2月28日）獲悉該校一名中五級學生離世。

上周六傳出學生死訊後，曾有傳媒引述消息指該名學生輕生，其後在網上更流傳該學生涉及欺凌，惟有關傳言至今未獲學校或教育局證實。

保安局局長鄧炳強今日（7日）從泰國返港後亦被傳媒問及此事。被問到案件有無牽涉刑事成分，以及本港執法部門有無協助調查，鄧炳強指該案件於內地發生，由內地有關部門調查。

事件亦引發網民熱議學生是否必須參加公民科內地交流考察。網上流傳有中學通告向家長表明，參加內地交流團與否是會影響學生文憑試（DSE）公民科成績。蔡若蓮昨指，公民科考察並非評估的一部分，但強調內地交流是公民科的重要組成部分，若學生無法參加，需要提交解釋和告假，校方亦要為學生重新安排參加另一內地交流團，並向校董會和教育局報告。

網上流傳聖保羅書院校董會主席鄭卓生向校內師生發信，批評有媒體及社交媒體上有人發表不準確、具惡意言論，對離世學生的家人及學校帶來不安和困擾，促請社會尊重學生家人的情緒和私隱。他形容過去一段時間是極具挑戰性和艱難的時期，強調負責行程的教職員已盡其所能確保學生安全。

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