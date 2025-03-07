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綠色生活｜香港快運可持續旅遊挑戰賽　大學生教玩四日三夜濟州環保行程

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

兩位大學生譚匡悠（Chloe，右）及蔡韻汶（Vivian）去年組隊參與「Gotta GO！可持續旅遊挑戰賽」獲得冠軍。（相片由被訪者提供）

香港人熱愛旅遊，但乘搭飛機造成的碳足迹，在崇尚環保的當下，難「兩全其美」？
未必！香港快運去年首次舉辦「Gotta GO！可持續旅遊挑戰賽」，透過互動活動去了解碳足迹及可持續旅遊的相關知識，參與的大學生提出不少出色有用點子，供大家玩得開心之餘又達致可持續發展。

香港快運商務總監王基傑表示，行程計劃由年輕人主導，令他們培養出環保意識和責任感，促進可持續發展，為航空業及其他行業推廣更綠色的未來。（相片由被訪者提供）

「Gotta GO！可持續旅遊挑戰賽」參加者二人為一隊，在活動期間會參加工作坊及講座增進可持續旅遊的知識，再落手規劃低碳旅遊，並提交一份「四日三夜低碳旅行計劃書」。後由評審團選出兩隊入圍隊伍，獲香港快運贊助來回機票及旅遊基金，在當地實踐行程。

香港快運商務總監王基傑（KK Ong）指構思此挑戰賽的源起，是藉此讓年輕人參與探索航空業的可持續性，減少碳足跡，同時培養年輕一代的環保意識和責任感，推動可持續旅遊的發展。我們致力支持航空業的可持續未來、與專家進行培訓、體驗實質的可持續旅行以及提高對可持續旅行的認識，同時亦契合聯合國的可持續發展目標（SDGs）。

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減碳足迹兼享受旅遊樂趣

「參賽者透過一系列的講座、工作坊及實質的行程計劃，學習如何在旅行中減少碳足迹同時享受旅遊的樂趣，我們亦希望他們可將這些知識應用到未來的旅行中。這種互動及由學生主導計劃的方式，能令他們更深刻，以第一身體驗明白可持續旅遊的方式和重要性。」

在去年接近50隊參賽者中，KK認為每一隊都十分出色，各有亮點。「有些隊伍在社交媒體上的表現非常出色、有些的簡報則非常專業。我們也欣喜地看到參賽者對可持續發展的意識有了明顯的提升。」

冠亞軍隊伍與評判合照。（相片由被訪者提供）

令他印象最深刻的是勝出隊伍濟州隊，她們在旅程安排之初已致力實踐衣食住行各方面的環保選擇。尤其是住宿方面，他們精心挑選了具有環保理念的eco-suite和Airbnb。「學生在終極決賽中分享了與民宿主人的交流，讓我們看到這些主人對環保的熱忱，他們不僅在建築物內實施各種節能措施，更積極組織員工參與海灘清潔等社區活動。」

了解當地文化  互相交流

此外，KK特別欣賞這支隊伍分享了她們對這一趟旅程的深刻反思。「她們提出了一個很有意思的觀點：旅遊不應只局限於吃喝玩樂的購物團，更應該透過深入了解當地文化與當地人員交流，體驗更有意義的旅程。勝出隊伍Chloe及Vivian由計劃到實踐行程時的用心，及思維轉變體現了這個比賽的本意，透過親身體驗支持可持續旅遊，令我們十分開心。」

50組隊伍僅得兩隊人入圍，競爭激烈。（相片由被訪者提供）

有指飛行會造成大量碳排放及碳足迹，KK表示從2020年起，香港快運參與了國際航空碳抵銷及減排計劃，按時監測並利用FlightPlus飛行數據分析航班的碳排放績效、報告和審核國際航班的二氧化碳排放狀況。另一方面，採用機齡年輕及更具燃油效益的客機及透過實施更環保的飛行程序。

至於旅客，在購買機票時可選擇抵銷所乘航班的碳排放量。

兩女生以濟州作行程規劃

去年「Gotta GO！可持續旅遊挑戰賽」由香港中文大學的譚匡悠（Chloe）及香港科技大學的蔡韻汶（Vivian）組成的濟州隊奪魁。

Chloe讀城市研究課程，可持續旅遊是第一次接觸；蔡韻汶選修經濟及金融課程，與環保可說完全沾不上邊。

兩人在濟州島單車遊，名副其實夠環保。（相片由被訪者提供）

兩人當初都是透過大學發出的電郵知悉這比賽，覺得非常有趣，Vivian說：「甚少有比賽以規劃旅行行程作為內容，而且晉級的前兩隊可以在有預算之下實行自己的旅行計劃，我覺得是個很好的機會可以嘗試一下。」

選擇濟州這地方為行程規劃地點，Chloe說因為她與Vivian對K-pop文化有興趣，所以決定在香港快運飛往韓國的3個航點（首爾、釜山、濟洲）中作選擇，其中濟州是她倆都未曾踏足過。「我們最鍾意的偶像Wanna One和Monsta X都曾在濟州拍攝綜藝，所以我們都想跟隨偶像的足迹去同一個景點體驗和留念。」而且，濟州自然景觀宜人，清澈見底的海洋，也令她們嚮往。

兩位大學生譚匡悠（Chloe，右）及蔡韻汶（Vivian）去年組隊參與「Gotta GO！可持續旅遊挑戰賽」獲得冠軍。（相片由被訪者提供）

可供香港環保借鏡地方

事實上，濟州在環保上有不少值得香港借鑑的地方，Chloe說濟州島上電動車隨處可見，當地人的私家車甚至大部分公共交通工具，例如巴士都是電動，如此普遍有賴濟州及南韓政府的基建發展充電站，電動車可隨時隨地充電。

而且，濟州及南韓的回收全面，垃圾分類詳細。「南韓國民的回收意識及知識都比較高，每日朝早我都見到民宿旅客的韓國姨姨，會自發分類返自己的垃圾。」

她們在新星朋友農場與動物進行餵食互動。（相片由被訪者提供）

Vivian則認為，當地市民環保意識和企業社會責任可讓香港學習。「民宿老闆和員工每逢假日就會到海灘執垃圾，這舉措竟是由一位員工自發而開始。此外，民宿老闆每年都會為一些大學生計劃到濟州進行環保旅行，活動由韓國一個大酒店集團所支持，藉以推廣可持續發展和旅行。」

可實踐的旅行方案

大家最想知二人的四日三夜方案，一般巿民可否實踐，Vivian信心滿滿。「方案包括玩樂、體驗當地文化，以及親親大自然的元素，相信一定能滿足想要深度遊的香港人！」

在濟州民族村由移居到濟州的澳門人，向二人以廣東話介紹石頭爺爺的歷史。（相片由被訪者提供）

她特別提在工作坊上，受到講者的啟發和引導，知道可持續旅行並不是一味追求最低碳，而是在規劃的過程中探索其他可行的更低碳的選擇，同時把自己感興趣的東西融合在旅行計劃當中，最後成功助她和Chloe規劃了一次難忘且有趣的旅行。她認為方案大致上一般市民都可實踐，惟濟州島並無地鐵系統，要注意要因應不同情況選擇交通工具。

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