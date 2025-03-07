國際婦女節︱港媽生育後任收派員增收入　女倉務員細心效率更勝男性

▲ 順豐香港女性前線員工具有能力擔任不同崗位（左 起：中轉場倉務員冬玲、中轉場倉務員淑敏、屋村收 派員 Polly）

傳統上，快遞物流行業被視為男性主導的領域。然而隨著電子商務的迅速發展以及快遞服務的多元化，越來越多女性選擇投身此行業，順豐也因此培養出一批女性收派員、店務助理及倉務員。



在順豐工作六年的 Polly，兩年前由店務助理轉任屋村收派員，負責堅尼地城的快件派送。每天，她都要攜帶各式包裹，穿梭於社區中，始終保持著親切的微笑。「兩年前我生育小孩後，希望能增加收入以支持家庭，因此向公司提出轉職為屋村收派員。這份工作提供了彈性的工時，而且是多勞多得，讓我能夠根據努力獲得相應的回報，激發了我工作的動力。」

▲ 屋村收派員Polly表示，不少街坊讚揚她派件效率快， 更貼心地在她工作時送上飲料。

由於她的工作地點固定在住宅區，Polly迅速與居民建立了良好的關係。「許多街坊對女性收派員感到驚訝，經常讚揚我的工作效率，還不時送上飲品，主動詢問是否需要幫忙，這些溫暖的舉動是我工作的動力來源。」

她回憶起入行初期的艱辛，「曾經和同事運送梳化，因無法搭乘升降機，與客戶協商後拆解部件，最終成功送到客戶家中，客戶的暖心稱讚讓我倍感滿足！」Polly 認為，她的開朗和細心性格，使她在這行業中能夠發揮所長。

在順豐青衣總部的貨物分撥中心，淑敏和冬玲是其中的兩位倉務員。她們負責快件的分揀、打包和轉運，確保所有貨物準時、安全發送至不同目的地。目前，順豐香港的中轉場每天處理約 40 萬件貨物，倉務員的責任是確保運作高效順暢。

▲ 中轉場倉務員冬玲認為，女性在物流業中能發揮所 長，特別是在快件分揀方面

入職八年的冬玲，曾在多個崗位工作，現於冷運倉任職。「公司提供多種崗位，讓我們根據自身優勢選擇合適的工作。我在不同崗位中學到了倉儲管理與物流運作的知識，明白到貨物的交付需要每位員工的協作。」

冬玲指出，「物流行業雖然傳統上被視為男性主導，但每個人都有獨特的優勢。男性或許在體力上佔優，但女性在細心和效率方面卻別具一格。只要團結協作，工作自然能夠得心應手，確保快件安全準時送達。」

▲ 中轉場倉務員淑敏表示，中轉場的工作流程一環扣一 環，確保快件準時送達。

同樣在中轉場的淑敏，主要負責小型快件的分揀。她說：「處理大型包裹需要力量，而小型包裹則講究細心與靈巧。雖然我只是其中一員，但我從不輕視自己的責任，因為每個流程都是環環相扣，確保快件準時安全送達。」