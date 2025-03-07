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中年好聲音3｜張佳添評語暗示李金凱入硬三甲？　肥媽力聽選手唱歌直言：睇到張學友

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

肥媽話好似見到張學友唱歌咁。

【張佳添 / 肥媽 / 中年好聲音3】將在本周日（3月9日）播出的一集《中年好聲音3》是20強晉身16強一對一PK賽下半場競選，節目由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽張佳添周國豐外，還有音樂女神海兒陳曉東擔任嘉賓評審。

是次競選主題為「那些年我們聽過95年至04年的電台歌曲」，舞台繼續化身為電台直播間，並邀來音樂情人鄭子誠用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。

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中年好聲音3｜張佳添讚李金凱「唔會差過羅啟豪＋譚輝智」

本集雲集多位向來較高分的參賽者，當中有「中3天使」之稱的李金凱，本回獻唱《飛花》相當耀眼，張佳添無論對金凱的格子套裝造型，抑或其感情演出均好評如潮：「呢套格仔衫著得你好靚仔，你企喺台上有種星味散發出嚟。」

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他續讚金凱每次演出，總會溫暖觀眾的心：「一路聽，冧晒！你好識揀歌，好識揀發揮到『到底李金凱嘅靈魂是甚麼』，呢啲歌恰到好處。第一屆有靚聲嘅羅啟豪，而第二屆有將廣東歌發揮得淋漓盡致嘅譚輝智，你唱粵語歌真係唔會差過佢哋。」

東東讚：「好鍾意佢唱歌嘅感覺，唔係為傷心而賣傷心，反而係笑住嚟唱，你會感覺到佢所有情感都從內心直接出嚟，加上聲音特質，一開口已非常好聽。」周國豐則踢爆金凱搞到「車婉婉嘅水煲著咗」：「呢個正正就係李金凱最厲害嘅地方。」

中年好聲音3｜占士丁丁苦練《愛是永恆》獲肥媽力撐

至於在香港區賽區百強競賽憑《李香蘭》人氣急升的占士丁丁，本回繼續選唱張學友的經典歌曲，獻唱《愛是永恆》獲得評審們不俗評價。擁有英國血統、不懂廣東話的占士丁丁，透露花足一整個月時間、付出最大努力苦練歌曲，尤其在發音、感情、情緒和了解歌曲故事上。

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肥媽對於占士丁丁的演出，直言「睇到張學友（唱歌）」，她說：「通常話你唱嗰個人嘅歌，千祈唔好似佢，但對佢唔可以用呢個。因為佢唔識廣東話，佢唯一要學呢隻歌要唔停咁聽張學友，我希望4個評判唔好彈佢似張學友發音！」

張佳添指：「佢啲長音有自己拖發，同學友唔似，雖然有啲口音，如合埋眼唔睇歌詞，完全聽到佢唱乜，一個月苦練係paid off嘅。」相反，東東似乎對占士丁丁「不太歌劇化」的版本有意見：「以比賽嚟講，我會用過癮兩字去形容。

陳曉東話呢幕似神父喺教堂行出嚟，感覺好似去咗領洗咁！

原本屬於opera歌曲，但佢又唔係完全opera，開頭教堂背景好似見到個神父出咗嚟來，感覺好似去咗領洗咁！」東東再度戲癮大發，模仿唱聖詩的情境，引爆笑彈。

此外，劉洋和黃博分別獻唱《一千個傷心的理由》和《我的愛》演出同樣值得關注，有人獲讚「享受緊一個表演者嘅表演咁」，亦有人獲讚「完美到頂唔順」，想欣賞兩大唱將的精彩演出？密切留意本周日晚播出的《中年好聲音3》。

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