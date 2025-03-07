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均衡飲食｜調查揭港人輕度缺碘或影響甲狀腺功能　食安中心：每日飲一碗紫菜湯已可達世衞建議

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

食安中心公布食物中的碘含量風險評估研究報告，（左至右）顧問醫生(社會醫學) (風險評估及傳達)張勇仁，以及科學主任(營養標籤)林伏波。（梁偉榮攝）

碘是人體必需的微量營養素，對維持正常的甲狀腺功能及促進人體生長發育十分重要，惟食安中心調查顯示本港15至84歲人口整體碘攝取量不足，屬輕度缺碘，建議市民在膳食中加入高碘食物，如藻類、海鮮、蛋類及奶類等，舉例食用一碗200克的韓式紫菜湯麵及中式紫菜湯，已可滿足世衞建議每日150毫克碘攝入量的97%及111%。

食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁指，碘攝取量不足或過多均會影響甲狀腺功能，碘缺乏病會令發育中的腦部受損、甲狀腺腫和甲狀腺功能減退，而孕婦、授乳婦女及幼兒均特別容易患碘缺乏病。據世衞建議，6至12歲兒童每日碘攝取量應為120微克、青少年及成年人應為150微克，孕婦及授乳婦女應為250微克。衞生署的碘質調查及2020至22年的人口健康調查結果就顯示，整體15至84歲人口，以及沒有服用含碘補充劑的孕婦和授乳婦女的碘攝取量不足，屬於輕度缺碘。

食安中心前年年底亦從全港各地食物業處所、食品店及網上平台收集296個已知碘含量高及高碘配料的食物樣本，涵蓋10個食物類別，包括純藻類、魚類及其製品、水生動物及其製品、蛋類、奶類及其製品；紫菜湯麵、紫菜飯卷、紫菜湯及海苔小食等，發現純藻類食物幾乎所有食品的碘含量均超過每100克600毫克，冠絕其他類別食物，其次是水生動物及其製品，近半食物碘含量均超出每100克200微克，而碘含量最高的食品，依次為乾海帶、乾紫菜、蟹乾小食、海苔小食及海苔飯素，每100克分別有18萬微克、4000微克、1700微克、1600微克及980微克。

中心以成年人每日150克碘需要量為例，指市民食用一份200克的韓式紫菜湯麵、一碗200克的中式紫菜湯、一份250克的韓式海苔飯捲、或一份250克的軍艦卷，已可分別滿足每日碘需求量的97%、111%、95%和90%；其餘食物如一份20克海膽、一塊90克鯖魚和一杯240毫升牛奶，亦可分別滿足48%、43%及32%。

張勇仁建議市民保持健康均衡飲食，在膳食中加入碘含量豐富的食物，以符合世衞的每日碘攝取量建議，亦可用加碘食鹽代替一般食鹽，但患病或有甲狀腺問題者應就碘攝入量諮詢醫護。

張勇仁提到，整體人口碘攝取量不足，主要由於35歲以上市民，尤其是年紀較大的組別拉低，因年紀大者進食份量或減少，未必會進食高碘食物。他又指，雖然碘的建議攝取量為150毫克，但即攝取1000毫克也無問題，因其安全系數較闊，需要留意主要是有甲狀腺問題的患者。食安中心科學主任（營養標籤）林伏波就提醒，碘屬水溶性，若水煮碘含量較少的食物，進食時可以連湯飲用。

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