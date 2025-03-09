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結業潮｜油麻地登打士茶餐廳3.31無奈結業　老闆娘多年為流浪貓尋家：帶著感恩畫下句號

休閒消費

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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位於油麻地的登打士茶餐廳店3月31日結業。

【結業潮/油麻地/登打士茶餐廳/浪流貓】香港飲食業近年難以經營，結業潮下餐飲業成為重災區，位於油麻地有「平民版貓Cafe」之稱的登打士茶餐廳日前宣佈將跟大家告別，一眾貓奴支持者也大感不捨！

位於油麻地的登打士茶餐廳將要結業。

結業潮｜行將結業百感交集

有網民於IG透露登打士茶餐廳經營至本月尾，及至3月7日下午，老闆娘琳琳於官方facebook宣佈餐廳經營至3月31日，帖文裡也難掩不捨之情：

九年的時光像一碗溫熱的湯盛滿了相遇的溫度與告別的百感交集，我們曾以為能永遠為街角亮起那盞溫暖的燈，但人生總有不得不轉彎的時候，雖然不捨，我們決定帶着感恩畫下句號。

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結業潮｜網民感可惜 擔心貓貓去向

琳琳更感謝多位愛心人士的支持與幫助，令一眾流浪貓尋得好歸屬：「社區少咗286隻浪浪，再次多謝你哋。」

不少網民也留言表示不捨：「老闆娘好好㗎，好可惜」 、「唔好呀 ，點解會咁㗎，點解好人好事就要一一消逝」以及「啲貓貓之後點算？老闆娘會唔會再開過舖？」

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結業潮｜4大原因被迫結業

琳琳接受TOPick訪問稱在租金昂貴、北上消費熱潮以及兩餸飯店的競爭下，茶餐廳愈來愈難以經營，加上每月負擔數千元的貓貓醫藥費，收支真的難以平衡，琳琳說：「其實這幾年自己都無『出糧』，對於要結業，我跟員工都好不捨，他們都哭了。」

近幾年琳琳積極拯救流浪貓，於店內暫托為牠們出領養，至於餐廳結業之後，琳琳會收養流浪貓，她說：「因為我家不夠大，所以租了一個大少許的單位，可以容納到一眾貓貓。」至於將來會否重開茶餐廳？琳琳說：「員工都叫我重開，不過租金不便宜，希望有有心人可以平一點租吧。」

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結業潮｜每天收工餵飼流浪貓

琳琳曾於TOPick訪問中透露，她6年前開始每天收工後走遍橫街窄巷，擒高擒低餵飼流浪貓；為了照顧流浪貓，她甚至連旅行也不敢去。

她為照顧流浪貓，每月花費約6,000至7,000元於醫藥費和貓糧等開支。附近街坊每見到有需要幫助的流浪貓，都會通知琳琳，她就會將它們帶到店內照顧，並尋找適合的領養人。

琳琳呼籲大家以領養代替購買，並要愛護動物：「貓是生命，你在決定領養的那一刻，要承諾不離不棄，給牠一個家。如果你做不到這一點，不要因為一時心血來潮，認為人有我也要有。領養前請三思。」

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