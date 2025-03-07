潮物速報｜潮牌XRAGE聯乘動漫Hunter x Hunter 限定系列3.12開搶

《HUNTER×HUNTER》粉絲注意！潮牌XRAGE早前宣佈推出《HUNTER×HUNTER》聯名系列，大量獨家設計限定推出，3月12日（星期三）晚上6時正式開搶！

今次聯乘款式多多，而且各個款式都有不同選擇！小岡、基路里、古拿比加、團長、希索加都有其獨家外套、T恤、短褲或冷帽系列，而且設計相當精緻。如基路里的灰色外套背面除了有其刺繡圖案，拉鏈更是滑板造型，盡顯心思！團長的大衣亦完美還原，頸上的毛絨細節和背面的圖案，穿上身霸氣盡現！

除了服飾，今次聯乘更有不少精緻小物。其中不得不提古拿比加契約鎖鏈，團長的藍色耳環，卡爾多的帽子等等，另外也有貪婪之島的「同行」卡片套，一嘟卡更會發光！

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各位Hunter粉絲，記得Mark實開賣時間，3月12日晚上6點於官網正式開售，尖沙咀K11 XRAGE分店亦同步開賣。可先到官網瀏覽全個系列，揀定心頭好！

XRAGE分店：

香港店 K11 Art Mall 3F

台北西門店 西門町誠品武昌3F

台北信義店 新光三越A11 3F

高雄店 駁二大義倉庫 C6-3

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