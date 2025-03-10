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生命鬥士｜46歲太太突中風失去活動能力　暖男丈夫辭職全心照顧妻子現復康奇蹟

醫健人物

撰文： 廖雪君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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生46歲太太突中風失去活動能力，暖男丈夫辭職全心照顧妻子。

【中風／康復／照顧者／生命鬥士】中風是全球第二大殺手，更有年輕化趨勢。現年46歲的孟玉明，原本是一名會計，過著安穩的生活，卻在2021年9月的一個早晨突然中風，四肢失去活動能力，生活驟然轉變。面對這場突如其來的打擊，玉明結婚多年的丈夫毅然辭去工作，全心全意陪伴在太太身邊，成為她最堅實的依靠。在二人積極努力下，玉明一步一步走向康復，重拾對生活的希望，創造奇蹟。

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中風事發當天

現年46歲的孟玉明，性格貪玩，喜愛四處遊玩。然而，在2021年9月的一天起床時驚覺四肢無力，跌倒在地。她的丈夫發現她說話口齒不清，舌頭歪斜，隨即懷疑她中風並叫了救護車。送到醫院後，玉明接受了開顱手術。儘管她在中風前曾做過全身檢查，結果顯示身體大致健康，但醫生診斷後認為，她的中風可能與天生血管較硬有關。

手術完成後，玉明失去了大部分活動能力，僅左手能微微動彈，需要依靠輪椅行動。她回想當時坦言：

我一開始完全唔知發生咩事，知道自己中風後，唔明點解自己會中風，甚至怪責自己係咪之前做得唔夠好，後來我網上睇到醫生寫嘅文章，原來運動健將都會中風，之後就釋懷，應該要活在當下。

丈夫無私付出讓太太感動不已

孟玉明與丈夫結婚14年，感情深厚。面對太太突如其來的情況，當時丈夫深受打擊：

都好大打擊，嗰個年紀都仲後生...

當時有朋友建議可以請人照顧太太，但他不放心將太太交由別人照顧，亦不放心太太每天獨留在家，因此毅然辭去工作，全職照顧太太。

我上網睇到一篇文章提到「最重要係身邊嗰個人，而唔係錢。」嗯...呢個就係答案，我要照顧我身邊嗰個人先，我亦都無後悔辭職，就算我無看護咁專業，但我唔係陌生人，而係佢最信任嘅人，最了解佢情況嘅人。

玉明感受到丈夫萬事以她為先都深受感動，更激發自己積極面對病情，不能放棄，告訴自己要早日康復。

我擔心過自己會否阻礙到佢前途，但大家傾訴後，會一齊正面面對。

丈夫表示：

太太本身係一個貪玩嘅人，中風前後就當係唔同方式體驗世界。

在住院期間，玉明持續接受復康訓練，逐漸恢復了一些活動能力。除了丈夫的支持，她的家翁和奶奶也非常關心她。出院後，由於在疫情期間，丈夫因染疫無法照顧她時，奶奶每天為她準備三餐，而丈夫在隔離期間也鼓勵她嘗試簡單的自理活動，讓她感受到家人的溫暖。

夫婦攜手積極面對　現復康奇蹟

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在家人的支持和自身的宗教信仰下，玉明逐漸恢復了部分活動能力，現在已經能夠使用拐杖行走，甚至在家中不再依賴拐杖亦可自理。她形容自己的康復進度是「奇蹟」，並強調心態的重要性：

心態影響病情，要保持積極，玩多啲，就當康復治療係一種玩嘅機會，就會開心啲。

丈夫也分享了作為照顧者的心得：

作為照顧者，心態要積極。如果你唔積極，被照顧者會更加消極。要照顧好別人，首先要照顧好自己嘅心態。

他強調，帶太太出去玩不僅是一種治療，也是一種鼓勵，對雙方都有好處。

經歷了這場突如其來的中風，玉明和丈夫更加珍惜彼此。在康復過程中，玉明有時會因為無法完成某些動作而感到沮喪，但丈夫總是在旁安慰她，鼓勵她慢慢來。丈夫也坦言：

作為照顧者，初期確實感到壓力，但自己有宗教信仰及與朋友傾訴後，可以緩解壓力，始終唔可以比佢知道我有壓力，要表現平靜。

此時，玉明即說笑道：

我知道，所以我都鼓勵你出去同朋友食飯，唔好成日對住我。

他大讚太太的堅強和努力，隨著玉明逐漸康復後，有好多事情也能自己做到，「有時候係太太比到鼓勵我」，他認為他們的關係不僅是照顧者與被照顧者，更是互相扶持的夥伴。

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如今，玉明的康復進展良好，她甚至和丈夫一起去了北京旅行，並計劃下一個目標是一起去長城，「佢想去邊就陪佢去邊。」

目前，玉明仍繼續在香港耀能協會的新界東日間社區康復中心接受訓練，包括由物理治療師指導及修正步行姿勢，改善玉明的活動能力。

寄語病友積極面對

玉明寄語其他病友：「積極面對，將康復視為一種玩樂嘅機會，會令我哋更加快樂。」這段艱辛的經歷讓他們更加珍惜彼此，陪伴左右，互相扶持，攜手面對未來。

香港耀能協會將於3月15日於圓方戲院舉行《紅豆》電影慈善專場，希望藉是次活動，為協會的康復服務營運、多元化創新發展及自負盈虧服務籌募經費，讓協會可以幫助更多有需要的人士，包括中風症患者開展二次人生。活動網址︰https://bit.ly/3XfSXXC

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