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啟德體育園｜啟德運動場跑步徑開放首日截至傍晚近400人試跑　有市民讚環境好

港聞

發布時間： 57 分鐘前

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熱門 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園首日開放部分設施供公眾使用，包括青年運動場跑步徑和乒乓球設施，有市民到場跑步，形容場地環境好。(朱永倫攝)

今日（7日）是啟德體育園首天開放部分設施供公眾預約使用，首階段只限青年運動場跑步徑和乒乓球場，接近黃昏時段，有市民付費到場跑步，較早前免費入場的市民，亦讚場地環境好，部分市民就認為場內儲物櫃密碼鎖需要多個步驟，認為操作很麻煩。

啟德青年運動場跑步徑在上午7時至10時，以及中午12時至下午3時兩個時段供市民免費使用，但下午5時至晚上10時就索取收費18元，不少市民表明不會在收費時段入場。無論免費或收費時段，市民均需先登記成為「啟德體育園之友」會員才能進行預約。

不少已預訂的公眾到場試用新場地，他們須由職員掃描完成預約的手機二維碼（QR Code）方能入場。有南區居民特意預約來跑步，與朋友一起體驗新場地，形容感覺不錯，環境很好，但下雨令跑道濕滑；同場有市民認為場地空曠，在跑步時感覺較為大風。

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另有跑手認為更衣室設施比康文署場地新，且跑道平整。場內更衣室內約有10間淋浴間，亦有超過50個儲物櫃，但要用密碼鎖，多名市民就指設定密碼要多個步驟，認為操作麻煩。

啟德體育園回覆表示，截至今日下午6時，有397名會員使用跑步徑，另有11名會員使用乒乓球設施，整體運作大致順暢。預訂設施方面，累計共1,733人成功預訂跑步徑設施，另有127人預約乒乓球設施，訂場情況理想。

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