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生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

育兒資訊

撰文： 任薏

發布時間： 1 小時前

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生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

生死有序，有始便有終，本是幼稚園老師的林浩茵，因家人離世心存遺憾，轉職成為禮儀師，從引領孩童成長，變為陪伴先人走向終點。截然不同的工作，讓她全新定義生死，學會珍惜。現已入行6年的她，並沒有與教育工作漸行漸遠，積極推動生死，讓小朋友認識死亡，學習走過這條生命必經之路。

人會老、會生病、會去醫院，之後可能到了某一刻便會離開，所以我們不介意，跟小朋友一起去走這條人生路。

林浩茵轉職禮儀師後，讓她全新定義生死，學會珍惜。（陳慧安攝）

生死教育｜幼稚園老師入行做殯儀

林浩茵任職幼稚園老師十多年，中途轉行加入殯儀業，對此，她坦言非是貿然決定，而是內心遺憾，「婆婆的喪禮令我很不開心，急切的處理，讓我尚未看清她，好好地道別便要結束，我覺得有點遺憾，一直將事情記掛於心」。後來，在機緣巧合下，她從報章看到一段殯儀館老闆的訪問，在友人幫助下，獲得面試機會，踏足殯儀業。

很多人都覺得殯儀行業，是世襲制度，承傳給親戚或朋友，但老闆很好，他跟我說不如你試試，不要因為想入行而轉職，於是便由零開始學習不同的儀式。

隨著深入學習，林浩茵逐漸體會到這份工作的意義，「在別人很有需要的時候，可以跟他牽手一起去處理這件事，我覺得很有成功感，這便是我自己想做的事」。別具意義的工作，確立了她入行的想法，於是便成為全職禮儀師，幫助生者和亡者走過離別之路。

這不單是一份工作，是與家屬同行，我們希望完成喪禮後，在世的人和先人都可以得以安心。

林浩茵因遺憾由幼稚園老師轉職禮儀師，隨著學習不同的儀式，她體會到這份工作的意義。（陳慧安攝）

生死教育｜教師經驗助禮儀師工作

由生命起點的引導者，轉而成為終點的送行者，兩份互不相干的工作，卻互相影響著。林浩茵指教師工作讓她學會觀察小朋友，明白他們所需，這份細心和敏銳的性格，對於殯儀工作幫助不少，「喪禮很多時候都要很敏感，去觀察家屬的情緒和需要，或者告訴他們可以怎樣做，而過往的工作經驗正正可以幫助我」。

有相互重疊的部份，當然也有不一樣地方，林浩茵表示以往會幻想小朋友長大後的模樣，「我教幼稚園時，會有很多對小朋友將來的一些期望，幻想他們長大後會怎樣」不過面對先人，她只能與家屬一同回憶，「聽家屬說這個人很有趣，會令我都想親口聽他說自己的故事，有時候會覺得很可惜，現在這一刻才接觸到他」。抱著不同的感受，站在不同人生點，這便是對林浩茵而言兩者的區別。

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一方面的相同，另一方面的不同，更讓她投入工作，幫助他們走完最後一段路，「我會幫他們好好地完成，最後一個主角的活動」，她亦慶幸自己可以參與其中，陪伴他們好好離開。

我就好像陪伴某些小朋友成長，他長大後未必會記得我，但是我會記得，喪禮也是，我會記得我幫過哪些人，去說再見。

生死教育｜利用故事解釋生死

林浩茵一直以來熱愛小朋友，現在雖然不再是傳授知識的老師，但她以自己的方式教導小朋友學習生死。她明白要讓小朋友理解死亡，就需要具體化事情，「之前會和小朋友閱讀繪本，很多故事書都會具體講述死亡，如小羊不在，媽媽掛念她的時候，就會拿相片出來看，這些書對他們認識比較抽象的概念很有用」。除了講故事外，她也會分享生死故事的影片，到不同學校或幼稚園進行生死教育。

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積極推動兒童生死教育，全因小朋友也有理解死亡的資格。她認為小朋友經歷家人離世，即使未能明白死亡為何意，也會感受到家庭的變化，那時候的溝通很重要，「他們不會不知道家庭結構有所不同，如果不告訴他們現在發生什麼事，當下的情緒便難以釋懷」。

她明白要和小朋友道說生死並不容易，但不建議用含糊方式帶過，「告訴小朋友，先人只是去了旅行或乖一點之後便會回來，會讓他們覺得是因為自己不乖巧才不在」，其實要解釋死亡，最簡單便是陪伴身旁，如實說明。

要讓他們知道整個過程是怎樣，我們會有一個儀式，會和他說再見，之後他會放在什麼地方，當掛念他的時候可以怎樣。這些我們都要和小朋友一起去經歷，跟他們說。

生死教育｜家人喪禮教導姪女學習生死

她憶起以往有家人離開，在喪禮上與姪女（林芷滺，Keyne）一同道別家人，當初的畫面，如今Keyne仍可娓娓道來，「首先有一個盒裝著太嫲的身體，之後把一些花放在旁邊，還有要摺一些紙」。看見Keyne能夠將喪禮場景清楚記起，一旁的林浩茵也感欣慰，並補充除了摺紙，當日也會一起畫畫，更重要是有道別的時間。

我們會給她有機會和太嫲好好地說再見，讓她知道發生甚麼事，也陪同她一起參與其中。

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除了用陪伴面對生死，討論也為之重要。林浩茵表示人們會害怕死亡是因為沒有討論機會，「以往接觸生死只能透過恐怖片，但會令你有很多幻想空間，害怕死亡」。不過隨著社會對生死教育的重視，她多了機會跟小朋友分享，讓他們吸收更多正面的資訊，而姪女Keyne的一句生死觀，讓她為之感動：

我覺得死亡很可怕，因為如果人死了之後，我就見不到他，見不到家人，不過我也會很勇敢面對死亡這件事。

姪女Keyne即使害怕死亡，但仍會勇敢面對。（陳慧安攝）

生死教育｜小孩喪禮被父母感動 學會釋懷

談及以往處理過的喪禮，她憶起一個只有20多個月大的小朋友喪禮，「當時感觸很大，尤其幫小朋友穿衣服的時候，你看著她一個小小的身體，尚未來得及好好感受世界， 她便離開了」。看著小生命的結束，誰也會感到不捨，父母更甚，不過林浩茵卻被他們的說話所感動，原來離別的同時，也有再次相遇的期盼。

我記得當時的爸爸說，他很感激小朋友來過，但他也很期待小朋友會再來，他相信小朋友一定會再來，我當時覺得很感動。

林浩茵曾處理一個只有20多個月大的小朋友喪禮，她當時被小孩父母的道別話所感動。（照片由服訪者提供）

為「死亡」服務，卻反被教導，上了一堂名為「釋懷」的課程。面對離別的不捨，更讓林浩茵學懂放下，「入行之後，我學會釋懷，要懂得放開手，才能接收到更多東西，即使仍會被喪禮上家屬的話感動，但要懂得將情感放下，才能繼續走下去」。

生命悠長，卻又轉瞬即逝，只有珍惜才能留著美好。林浩茵坦言禮儀師的工作幫助她很多，更讓她懂得珍惜，「我本身與媽媽關係不太好，但這份工作經常提醒我，再不好好跟媽媽溝通，當她不在那天，我會很後悔，所以我要珍惜每位家人」。這種珍惜，不但是對家人，朋友亦然，所以每次的相聚她也滿懷感恩，感激可與對方再次見面。

我們不知道何時是最後一次見面，所以我們每次都好感恩，還可以見面、還可以聊天、還可以感覺到對方氣息的時間。

禮儀師的工作令林浩茵經常提醒自己，要珍惜家人和朋友。（陳慧安攝）

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