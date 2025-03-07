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盛事經濟│LIV Golf香港站今起展開　雲集54名世界頂尖高爾夫球手

港聞

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「Liv Golf香港站」於粉嶺香港哥爾夫球會舉行，國際級高球好手雲集，吸引不少球迷到場支持。（陳靜儀攝）

獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可LIV Golf香港站，今日（7日）起一連三日在粉嶺高爾夫球場舉行。

賽事雲集54 位世界頂尖高爾夫球手，包括香港站個人賽衛冕冠軍 Fireballs GC 的安沙（Abraham Ancer），以及華將李玠柏等高手。

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賽事中午起舉行，有深圳的觀眾一早到達等候入場，他說以前每年都會來港，今次特意選擇星期五觀賽，避開假日人流。另有市民表示，每年都會觀賽，認為是本港高爾夫球界一大盛事，匯聚了世界的好手，吸引不少旅客。

54名世界頂尖高爾夫球手將在54洞的個人賽和團隊賽中角逐冠軍。由隊長德尚博（Bryson DeChambeau）領軍的團隊賽衛冕冠軍 Crushers GC 將與 Legion XIII 的拉姆（Jon Rahm）、Smash GC 的高柏卡（Brooks Koepka）、Torque GC 的尼文（Joaquin Niemann）、HyFlyers GC 的米基遜（Phil Mickelson）等較量。

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LIV Golf 香港站節目豐富，又有美食匯演包括來自MONO餐廳的米芝蓮星級大廚Ricardo Chaneton和Table 餐廳老闆 Sandy Keung（姜宛伶）等。場地另設有兒童專區，小朋友可參與富有教育意義的遊戲。賽事總奬金折合近兩億港元，日前獲政府大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，列入盛事年表。

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