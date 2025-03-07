全國兩會｜鄭雁雄出席港區人大代表團全體會議　葉玉如：AI將成香港經濟發展重要驅動力

▲ 港區全國人大代表團下午在北京舉行全體會議。（林曉君攝）

港區全國人大代表團今日下午在北京舉行全體會議，中聯辦主任鄭雁雄有出席。本身是科大校長的港區全國人大代表葉玉如說，人工智能（AI）將成為國家和香港經濟發展，以及產業升級的重要驅動力。

在會議上，葉玉如說，由科大領導研發的本港首個人工智能大語言模型「HKGAI V1」剛發布，標誌香港在人工智能領域邁出關鍵一步，可預見人工智能將成為國家和香港經濟發展，以及產業升級的重要驅動力。

黃冰芬倡構建內地、港、澳三地勞工互認證書制

港區全國人大代表黃冰芬提到，本港建造業勞動力不足，建議在內地、香港、澳門三地政府協同合作，探索構建互認考核標準和認證體系，勞工只需通過一次考核便可以獲得三地政府認可的證書，認為可促進大灣區內勞動力的自由流動。

港區全國人大代表胡曉明指，由於經濟不景，拖欠工資問題時有發生，很多港人北上就業也受到影響，國家的勞動法律體系雖已有相關的法規，但認為要加強執法，以及加重拖欠工資的懲罰。

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