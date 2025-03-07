全國兩會｜陳茂波：本港三方面可發揮更大功能 科技創新、金融中心、全球聯繫

▲ 陳茂波認為，香港在三個方面可以發揮更大的功能：科技創新、金融中心、全球聯繫。。（資料圖片）

總理李強李強在《政府工作報告》說，支持港澳深化國際交往合作。財政司司長陳茂波認為，香港在三個方面可以發揮更大的功能：科技創新、金融中心、全球聯繫。

陳茂波在社交媒體指，科技創新是新質生產力發展的核心要素，是催生新產業的重要力量。香港在這方面擁有良好的基礎，在發展人工智能的關鍵要素，即算法、算力、數據、人才、資金等方面，都有獨特的優勢。

陳茂波：正加速推動跨國供應鏈管理中心建設

陳茂波表示，作為國際金融中心，香港銳意匯聚和發展「耐心資本」，包括利用港投公司引導和槓桿市場資金、持續優化上市制度和安排、鼓勵投早、投小、投長期、投硬科技，共同為未來關鍵產業構建蓬勃的生態圏。因應國際政經形勢的變化，正加速推動跨國供應鏈管理中心的建設，助力內地企業更深度參與國際産業分工和合作。

政務司司長陳國基在社交媒體指，要盡快破局和開創新局，創科界、教育界、工商界、專業服務界等不同界別都有不同的功能、不同的角色、不同的能量。他說，政府會以創新思維、創新政策、創新機制，帶動大家各擅勝場、聚成合力，共同把香港打造成為國際高等教育樞紐、國際創新科技中心、國際高端人才集聚高地。

律政司司長林定國在社交媒體說，香港各項制度優勢的最大公因數就是國際化，故此加深國際合作交流十分必要。律政司將竭盡所能鞏固香港國際化、高水平、信譽好的法治環境。今年重中之重的任務，就是辦好國際調解院簽約儀式，完成國際調解院總部建設工程，令國際調解院能在今年底或明年初正式開始運作。

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