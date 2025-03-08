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護士人手｜傳削公院兼職護士人手　醫管局︰不時檢視工作安排

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 28 分鐘前

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近期有傳公立醫院兼職護士人手被削減。(朱永倫攝)

公立醫院護士人手不足，惟近日突傳個別聯網將限制有薪實習護士每月最多工作28小時，護士協會亦說有兼職護士因「需求」問題不獲續約。醫管局否認有意限制兼職工時，僅稱會不時檢視工作安排，有議員認為倘削前綫安排屬實是匪而所思。

近日在社交平台突然出現多個帖文，由自稱公院護士表示，接獲來自醫管局總部發出的通知，由4月1日起限制有薪實習護士（英文簡稱TUNS）的每月上班工作時數，每月最多工作4天、每月總工時上限28小時，並說多個聯網的有薪實習護士均接獲相關通知。另有不少前綫護士在網上發文指，被削資源的亦包括其他兼職護士人手。

有不願具名的公院前綫護士向本報透露，早於今年1月內部員工會議中，曾討論護士人手問題。他說會上有前綫護士投訴指，有兼職護士提出增加工作日數，卻遭主管拒絕，並引述主管解釋為避免需按勞工處「418規定」（連續性合約）額外提供員工福利，但當時醫院管理層在會上否認作出工時限制，亦表明不會削減兼職護士人手；該次會議並無討論有薪實習護士安排。

該名前綫護士續指，近月再次傳出減少兼職護士資源，包括有薪實習護士，而講法非只從單一來源，涉及不同聯網及醫院。他指醫管局架構複雜，即使總部不削開支，惟聯網各有運作安排，故轄下個別醫院亦有可能自行決定削減人手。

護協：當局指因應需求及病房情況  有序減少 

護協主席謝健強亦說，最近聽聞有自願兼職護士不被續約，但向局方求証後，獲當局解釋指是因「需求」以及「病房情況」所下決定，會「有序減少」自願兼職護士，當時局方另說未有計劃削減有薪實習護士的工時。

謝健強表示關注削減兼職護士，指公立醫院護士一直不足，雖然各院校學生有所增加，但護士病人的比例仍達「1對10」以上，兼職可「幫輕」工作量，認為「唔會出現太多護士情況」。

立法會議員陳凱欣亦對於削減人手的傳聞感驚訝，指最新一份財案中醫管局撥款達1000億，倘安排屬實是匪而所思。她指，政府預計本港缺少9000名護士，即使港府面對財赤，亦不應削減前綫醫護人手。

醫管局回覆本報查詢表示，知悉社交媒體近日討論兼職護理學學生及護士的工作安排，稱會不時檢視工作安排，但現時沒有計劃限制個別兼職崗位工作時數。局方稱，為應對人手問題，一直透過不同平台招聘護理學生參與兼職工作，致力增加護士人手。

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