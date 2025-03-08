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護士人手｜護協憂限制有薪實習護士工時　減累積經驗機會

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 28 分鐘前

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近日公院醫療事故頻生，醫護人手及臨床經驗引起關注。（陳靜儀攝）

明愛醫院周一發生醫療事故，事件牽涉一名註冊護士及實習護士，疑因護士誤解醫生指示令7旬男病人被鯁死。對於近日傳出有薪實習護士（TUNS）遭限制工時，護協主席謝健強指或減學護累積更多工作經驗的機會。

前綫︰臨床經驗少 或致事故頻生

本港公立醫院實習護士安排主要分為兩種，包括由大專院校、以及護士學校與公立醫院合作提供的無薪實習，每人需至少完成1,600小時工作時數，包括外科、內科及通宵護理，學生護士需通過實習才可畢業；另一部分是由公院自行聘請護理系學生，即是今次疑涉被削鐘的TUNS。

有前綫護士就表示，大部分護理系學生均會在院校實習之外，額外進行有薪實習，以獲得薪酬幫補就學開支，而學生完成院校實習前，已可進行有薪實習。他指，TUNS的工作性質大致與院校實習一樣，分別在於不會輪換工作崗位，只需於固定病房工作。

該名護士續指，有薪實習可一定程度彌補學護經驗不足，而學生進行實習後，亦有機會被相關醫院聘請，惟疫情期間就學的護理系學生臨床經驗相對較少，猜測與近期醫療事故頻生有一定關係。謝健強就表示，實習有助學生適應工作，以避免任全職工作時「捩咁棄」。

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